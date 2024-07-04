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Военное обозрение

Три страны НАТО сформировали оперативную группу на Чёрном море

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Источник изображения: topwar.ru

Три черноморских государства-члена Североатлантического альянса - Турция, Румыния и Болгария - сформировали оперативную группу на Черном море с целью борьбы с минами, сообщает издание Defense News.

По данным издания, высшие офицеры турецких, румынских и болгарских ВМС встретились в понедельник в Стамбуле для первоначального запуска целевой группы. Примерно за шесть месяцев до этого представители трёх стран подписали меморандум о взаимопонимании.

Оперативная группа не только усиливает наши коллективные оперативные возможности, но и решает проблему конфликта в нашем регионе, которая потребовала мобилизации трех прибрежных государств НАТО для обеспечения свободы судоходства с соблюдением Конвенции Монтрё

- заявил командующий ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панаит.

Defense News напоминает, что в НАТО в прошлом году призвали союзников поддерживать безопасность и стабильность в регионе, в том числе посредством соблюдения Конвенции Монтрё 1936 года. Согласно этому соглашению, торговые суда всех стран имеют свободу прохода через черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. При этом для военных кораблей предусмотрен различный режим прохода через проливы.

Оперативную группу стран НАТО возглавил контр-адмирал ВМС Турции Юсуф Акюз. Первоначальная отработка работы группы продлится с 1 по 16 июля. А с ноября этого года она начнёт действовать на постоянной основе.

Кроме того, эта оперативная группа будет принимать участие в трёх военных учениях – Breeze под эгидой Болгарии, Nusret под эгидой Турции и учениях Poseidon, которые возглавит Румыния.

На данный момент оперативная группа НАТО на Черном море состоит из турецкого судна поддержки TCG Yzb. Güngör Durmuş и трёх минных тральщиков – болгарского BGS Struma, румынского ROS Slt. Alexandru Axente и турецкого TCG Akçay.

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Страны
Болгария
Румыния
Турция
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
NATO
Военные учения
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