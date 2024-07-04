Итальянский корабль в Эгейском море стал причиной новой напряжённости в отношениях между двумя странами НАТО

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Греция испытывает определенную нервозность из-за действий турецкого ВМС, корабли которого тщательно отслеживают передвижение итальянского корабля Teliri. Об этом информирует греческая газета Kathimerini. Издание отмечает, что судно в настоящее время занимается прокладкой волоконно-оптического кабеля в Эгейском море, при этом вызвав новую напряжённость между странами НАТО - Турцией и Грецией.
В публикации подчеркивается, что накануне судно Teliri проводило соответствующие работы в нескольких десятках миль к юго–западу от Кастеллоризо на юго-востоке Эгейского моря. А уже в ближайшее время направится в район, разграниченный между Грецией и Египтом.
– отмечает Kathimerini.
При этом подчеркивается, что итальянское правительство надлежащим образом уведомило и Афины, и Анкару о планируемой деятельности Teliri.
Издание напоминает, что в последнее время, несмотря на очевидную напряженность в отношениях Турции и Греции, Афины высказывали намерение нормализовать отношения между двумя странами. В качестве примера, газета приводит заявление министра иностранных дел Греции Джорджа Герапетритиса, который подчеркнул, что необходимо разрядить напряженность ради блага будущих поколений.
– сказал глава МИД Греции.