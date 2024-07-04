Нидерланды намерены продолжать финансовую и военную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен.

Премьер-министр королевства Дик Схоф также заверил, что стандарт НАТО по расходам на оборону на уровне 2% ВВП будет юридически закреплен

ГААГА, 3 июля. /ТАСС/. Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр королевства Дик Схоф в ходе выступления в парламенте по случаю завершения процесса формирования нового правительства.

"Сильные и процветающие Нидерланды просто не могут существовать в изоляции, - отметил он. - И мы не станем так поступать. Украина может продолжать рассчитывать на поддержку Нидерландов: финансовую, военную и политическую".

Схоф заверил, что стандарт НАТО по расходам на оборону на уровне 2% ВВП будет юридически закреплен, а новое правительство Нидерландов "будет соблюдать все подписанные международные договоры в рамках ЕС и за его пределами".

Предыдущее правительство королевства зарезервировало в бюджете €3 млрд на поддержку Киева в 2025 году. Как сообщалось в середине июня, общий объем предоставленной Нидерландами помощи Украине с момента начала специальной военной операции составил €3,1 млрд.