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ТАСС

DPA: страны НАТО не достигли договоренности по многолетней помощи Украине

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

По информации агентства, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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