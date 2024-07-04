DPA: страны НАТО не достигли договоренности по многолетней помощи Украине

По информации агентства, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.