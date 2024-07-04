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РИА Новости

"Ничто не выживает". Как ФАБ-3000 изменят ход конфликта

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Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

Военный аналитик Леонков: у Украины и у Запада нет средств ПВО против ФАБ-3000

Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ходе конфликта на Украине, пишет Business Insider. В эфире радио Sputnik мнением по этому вопросу поделился военный аналитик Алексей Леонков.

ВКС России "применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", пишет Business Insider. Речь идет о бомбе ФАБ-3000 М-54. В статье говорится, что российская авиация "впервые применила эту планирующую бомбу в июне". По мнению авторов статьи, боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных. ФАБ-3000 сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, отмечает издание.

В эфире радио Sputnik военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков высказал мнение, что бомбы ФАБ-3000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, по мощности сравнимы с тактическим ядерным оружием.

"Это самый мощный вид авиационного боеприпаса, который будет применяться в зоне специальной военной операции, относящийся к разряду неядерных видов боеприпасов, при этом он обладает разрушительным эффектом. Поражающие способности разлетающихся осколков – в радиусе более километра. В эпицентре, как говорится, ничто не выживает", – сказал Алексей Леонков.

По словам военного аналитика, противнику нечем сбивать эти бомбы и в ближайшем будущем таких средств ПВО не появится.

"У противника нет средств ПВО, способных остановить такого рода боеприпасы. Точнее, они не создавались, эти средства ПВО западного производства, чтобы останавливать наши планирующие авиационные бомбы. Радары их не определяют как цели. Чтобы исправить этот "недочет", западным разработчикам зенитно-ракетных комплексов нужно провести достаточно объемную работу. Понятно дело, что в условиях конфликта, который идет на Украине, сделать по-быстрому это не получится. Поэтому, безусловно, ФАБы с модулем планирования и коррекции влияют на ход конфликта", – заключил Леонков.
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Страны
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
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