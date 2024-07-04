"Ничто не выживает". Как ФАБ-3000 изменят ход конфликта

Военный аналитик Леонков: у Украины и у Запада нет средств ПВО против ФАБ-3000
Новая российская бомба ФАБ-3000 М-54 может сильно повлиять на ходе конфликта на Украине, пишет Business Insider. В эфире радио Sputnik мнением по этому вопросу поделился военный аналитик Алексей Леонков.
ВКС России "применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле", пишет Business Insider. Речь идет о бомбе ФАБ-3000 М-54. В статье говорится, что российская авиация "впервые применила эту планирующую бомбу в июне". По мнению авторов статьи, боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных. ФАБ-3000 сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает боеприпас еще опаснее, отмечает издание.
В эфире радио Sputnik военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков высказал мнение, что бомбы ФАБ-3000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, по мощности сравнимы с тактическим ядерным оружием.
По словам военного аналитика, противнику нечем сбивать эти бомбы и в ближайшем будущем таких средств ПВО не появится.