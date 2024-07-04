Роскосмос и частники будут добиваться средств для выпуска 400 спутников в год

Как отметил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, это комплексная задача

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роскосмос совместно с частными космическими компаниями будет добиваться увеличения финансирования, чтобы обеспечить производство 400 спутников в год на рубеже 2026-2028 годов. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"Мы должны выйти на рубеже 2026-2028 годов минимум вместе с частниками. <..> Вот если мы выйдем на темп 400 спутников в год, тогда у нас все получится. Это комплексная задача, она, конечно, требует увеличения бюджетных средств. Мы будем добиваться их", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.