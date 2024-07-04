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ТАСС

Борисов подтвердил подлинность лунного грунта, доставленного миссиями "Аполлон"

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Реголит
Реголит.
Источник изображения: techcult.ru

По словам гендиректора Роскосмоса, NASA передало советским коллегам образцы грунта с одной из своих пилотируемых миссий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Грунт, доставленный американскими астронавтами с поверхности Луны в рамках миссий "Аполлон" в 1960-х и 1970-х годах прошлого века, действительно является лунным. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

Глава госкорпорации ответил на вопрос одного из законодателей о том, были ли на самом деле американские астронавты на Луне. По его словам, NASA передало советским коллегам образцы грунта с одной из своих пилотируемых миссий. "По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным", - сказал Борисов.

США отправили космический корабль "Аполлон-11" на Луну с помощью ракеты-носителя Saturn V 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин "Базз" Олдрин (родился в 1930 году).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем Apollo-17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. 

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Страны
США
Продукция
Saturn V
Компании
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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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