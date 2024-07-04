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ТАСС

На заседании СМО СНГ приняли решения по совершенствованию систем военного назначения

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

В том числе одобрены мероприятия развития системы контроля и оценки РХБ-обстановки, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Решения по совершенствованию совместных систем военного назначения были приняты на заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств, в том числе одобрены мероприятия развития системы контроля и оценки РХБ-обстановки. Об этом сообщил министр обороны РФ, председатель совета Андрей Белоусов.

"Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, в частности одобрены основные направления и мероприятия развития объединенной системы контроля и оценки РХБ-обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры построения и функционирования совместной объединенной системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования", - сказал он.

По словам Белоусова, министры обороны рассмотрели информацию и дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих, как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников отечества <…> опыт выполнения задач по разминированию объектов местности специальной военной операции, совместного военно-теоретического труда "Содружество независимых государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленного авторским коллективом представителей военных академий государств Содружества.

Глава российского военного ведомства уточнил, что даны поручения по использованию опыта выполнения задач по разминированию объектов и местности в ходе специальной военной операции, а также современных подходов к организации противодействия беспилотным летательным аппаратам.

По итогам заседания СМО СНГ ряд документов будет представлен на рассмотрение в Совет министров иностранных дел, глав правительств и глав государств СНГ. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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