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ТАСС

Борисов: в условиях СВО траты на изучение дальнего космоса сократились почти вдвое

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса заверил, что эти меры являются временными

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Траты на исследования дальнего космоса в условиях СВО сократились с 12-14 млрд рублей в год до 7-8 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"Что касается исследований дальнего космоса - нельзя сказать, что мы совсем свернули эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на это направление. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 млрд в год. Сегодня тратим меньше, 7-8", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.

Он заверил, что эти меры временные, и Роскосмос в ближайшем будущем будет стараться наверстать упущенное. 

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