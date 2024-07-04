Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов

Спецоперация изменила подход к современным боевым действиям и наглядно показала, что будущее уже наступило. На поле боя главенствующая роль отведена дистанционно управляемым системам: БПЛА, наземным роботизированным комплексам, безэкипажным катерам (БЭК) и необитаемым подводным аппаратам (НПА). Последние же — самый сложный тип робототехники. Как с помощью аддитивных технологий (или, проще говоря, с использованием 3D-печати) создают морские боевые дроны, чем Россия может ответить США в автоматизации военно-морского компонента и какой будет подводная война будущего — в материале ТАСС.

От лодки Теслы до БЭК

Принято считать, что первую лодку на радиоуправлении сделал Никола Тесла, известный опытами в области электротехники, еще в 1898 году. На выставке в США он показал небольшое радиоуправляемое судно, в котором увидел военный потенциал. Уже в Первую мировую войну Германия создала катера Fernlenkboot, которые управлялись дистанционно за счет кабелей и использовались немецким флотом для подрыва британских кораблей. Подобные разработки были продолжены и во Вторую мировую, в том числе в СССР.

Новый импульс развития сфера морских беспилотников получила в первом десятилетии XXI века. В 2008 году американская корпорация General Dynamics передала Военно-морским силам США первый безэкипажный катер типа Fleet. Он был предназначен для содействия основному боевому кораблю в борьбе с подлодками.

Тема безэкипажных катеров стала снова притчей во языцех с началом специальной военной операции, когда Военно-морские силы (ВМС) Украины начали применять для атак в Черном море небольшие и недорогие ударные морские дроны сравнительно небольшого радиуса действия. За время СВО Минобороны России более 40 раз сообщало об уничтожении украинских безэкипажных катеров.

"Те БЭК, которые применяет противник, — это, как правило, либо переделанные гидроциклы, либо что-то на это очень сильно похожее, — считает генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. — Они являются результатом эволюционного развития не только в части технологий, но и в части театра военных действий, на котором их применяют. Обратите внимание: у них не такая уж и большая дальность хода. Они [запускаются] из района Николаев — Одесса, то есть то, что раньше называлось большим зерновым путем, [и] не так далеко идут. Они под эту конкретную задачу были сделаны и повторять, тиражировать эту практику можно только при том условии, что они будут применяться в похожих обстоятельствах".

Россия также не стоит на месте в вопросе создания новых ударных безэкипажных катеров, отмечает Кузякин. По его мнению, потенциал применения российских разработок так же велик, как и изделий других стран. Как заявил на прошедшем недавно в Кронштадте Международном военно-морского салоне (МВМС) "Флот-2024" главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев, без внедрения подобных систем деятельность современного флота невозможна. По его словам, тема безэкипажных систем, роботизированных комплексов — это не просто актуально, "это объективная реальность сегодняшнего дня", и их взрывное внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо.

Безэкипажный катер "Оркан" Источник изображения: © Георгий Султанов/ ТАСС

К примеру, одной из самых интересных новинок МВМС стал безэкипажный катер "Визир", разработанный специалистами Военно-промышленного холдинга КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод). Он представляет собой универсальную платформу, пригодную к использованию как в военных, так и в гражданских целях. Также здесь показали морские дроны "Оркан", БЭК-1000 и автономный необитаемый аппарат ММТ-300.

От прототипа до серийного производства

По большому счету, говорит исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, все, что сейчас требуется, уже было придумано ранее.

В советское время существовало огромное количество судомодельных кружков, целая династия конструкторов-разработчиков со своими последователями. В текущем моменте уже есть специалисты, которые собирают модели существующих кораблей, и есть, условно говоря, гонщики, собирающие надводные аппараты для достижения максимальной маневренности и скорости. За все предыдущие годы был наработан огромный опыт в гидродинамике, существуют выверенные и проверенные двигатели, корпуса

Андрей Братеньков

исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр"

По его словам, на данный момент важным этапом в вопросе создания БЭК является выстраивание эффективного взаимодействия с Минобороны РФ, чтобы ускорить сроки разработки и запуска серийного производства. "Но, как правило, у клубов юных техников есть просто прототип, на который нет конструкторской документации, нет сертификации, нет ничего", — сказал он. По этой причине Братеньков предложил построить сеть операторов (конструкторских бюро) в каждом федеральном округе России, которые смогут подготавливать всю необходимую документацию и помогать пройти непростой путь от идеи до прототипа, а далее — от прототипа до серийного производства. Все эти процедуры нужно упрощать, добавил он.

Нужна какая-то система поддержки малого бизнеса, который многократно доказывал свою эффективность в разработке и быстром освоении мелкосерийного производства. Необходимо, чтобы частные разработчики получали поддержку. Тогда скорость проведения разработок и запуска новых производств кратно возрастет

Андрей Братеньков

исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр"

Против морских дронов

Вместе с тем встал вопрос противодействия надводным дронам. "Противник именно в глобальном смысле — американцы, условный Запад, вообще никто в мире — не готов к противодействию против такого рода беспилотников. Так же, как никто не оказался готов к атакам беспилотников "третьей лиги" с воздуха", — уточняет Кузякин.

Сейчас основным вооружением для борьбы с морскими дронами выступает стрелковое оружие. Как сообщал ТАСС Денис Осломенко, генеральный директор компании "Лаборатория ППШ", которая производит в том числе антидроновые ружья, существует проблема с отсутствием у бойцов тепловизионной техники, так как основные атаки БЭК совершаются ночью. Сейчас в России для эффективного отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота разрабатывается тепловизионный комплекс. По словам Осломенко, устройства позволят обнаруживать цели на расстоянии более 1 км. Кроме того, тепловизионным биноклем должен быть снабжен и вахтенный на верхней палубе — так он сможет указать бойцам с пулеметами азимут движения катеров в момент, когда они только начнут приближаться.

Также для поражения беспилотных катеров создали новую версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Комар" 3М47-03Э (турельная установка) с управляемыми ракетами "Атака", расширяющими функционал установки. ЗРК оснащается оптико-электронной и тепловизионной системами распознавания целей, дальность работы которых днем достигает 20 км.

Морские войны будущего

При этом, по словам Кузякина, нашей стране также необходимо сконцентрироваться на разработке и создании морских дронов "третьей лиги" (из недорогих материалов и предназначенных для определенного круга операций), но уже глобального радиуса действия. "Грубо говоря, запустив его где-нибудь в Баренцевом море, через несколько месяцев его можно будет ожидать на восточном побережье США", — добавляет эксперт.

Эксперт отметил, что морской театр военных действий — это не расстояния в несколько сотен километров, а гораздо большие дистанции.

У нас есть разработки дронов глобального радиуса действия с автономностью в десятки месяцев и дроны, которые могут перемещаться в автономном режиме практически по всему "шарику". Такие технологии у России есть, и вопрос только в спросе на них и в необходимости их создания

Дмитрий Кузякин

генеральный директор ЦКБР

"Повторюсь, речь идет не об атомных изделиях, которые наша страна научилась делать, которые автономные и плавают без экипажей. Они безумно дорогие, это полноценные дроны "первой лиги". А речь идет о дронах "третьей лиги". Развитие такого рода беспилотников намного важнее, чем разработка БЭК короткого радиуса действия, которые противник использует против нас", — добавляет глава ЦКБР.

Ведущие страны мира уделяют большое внимание не только безэкипажным катерам, но и автономным необитаемым аппаратам, которые, по словам экспертов, являются самым сложным типом робототехники. "Их разработки ведутся всеми мировыми лидерами, к конкурентной технологической борьбе активно подключается гражданский сектор, — рассказал ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов. — Бывшие западные морские инженерные компании, которые профилировались на мирных гидрографических исследованиях и сопровождении добычи энергоресурсов на шельфе, становятся подрядчиками оборонных ведомств и вступают в опасное подводное противостояние".

На примере США эксперт отметил поэтапный переход от сложных промышленных изделий тяжелого класса к массовому производству легких и малозаметных модульных автономных аппаратов. Последние отличаются возможностью оперативного производства на 3D-принтерах с использованием полимеров. "В качестве примера можно привести американскую компанию Anduril Industries, являющуюся оборонным подрядчиком Пентагона. Особенностью данной организации является ее акцент на разработку автономных решений для всех сред. На деле идет формирование роботизированного арсенала в рамках практической реализации мультидоменных операций, а также создание единого бесшовного цифрового контура управления различными типами дронов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", — рассказывает Степанов.

Таким образом можно сделать вывод, продолжает эксперт, что Соединенные Штаты готовятся в том числе к подводной войне, расширяют свой производственный потенциал и линейку дронов. "Формируется диверсионный подводный флот, облик которого приводится к максимальной автономности. В спектр задач нового инструментария, помимо классической противолодочной борьбы, вероятно, будет входить и приоритетная цель — нарушение морских коммуникаций оппонентов, прежде всего России и Китая. В том числе диверсии на подводных объектах телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры", — заключил Степанов.

Алексей Жуков, Екатерина Адамова