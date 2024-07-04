ВС РФ нанесли удар по производящему танковые орудия предприятию Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому предприятию, изготавливающему танковые орудия и крупнокалиберные боеприпасы. Об этом в среду, 3 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожен вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины, а также поражены цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что за сутки силы Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера. Также силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 39 беспилотника.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражения противнику в районах населенных пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс Донецкой Народной Республики. Украинская армия потеряла до 429 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты (БМП), в частности Bradley, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Волчанска. В момент удара на земле начался крупный пожар, а над местом атаки поднялся столб густого серого дыма. При этом позже площадь пожара увеличилась. Съемка удара российских сил велась с беспилотника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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