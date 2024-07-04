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Военное обозрение

Финская армия укрепляет границу с РФ после вступления в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Хельсинки после присоединения к Североатлантическому альянсу всерьез обеспокоился вопросами укрепления границы с Россией. После вступления Финляндии в НАТО общая протяженность линии разграничения между РФ и западным военным блоком увеличилась на 1300 километров. Причём финские власти уверены, что в недалеком будущем им придется воевать с Россией.

О необходимости укрепления пограничных рубежей официальный Хельсинки заговорил еще в 2022 году. Уже тогда страна активно готовилась к вступлению в НАТО и рассматривала РФ в качестве потенциального военного противника. Проблема для финнов заключалась в том, что на границе с Россией практически не было сколько-нибудь серьезных укреплений. Все ограждения были деревянными.

Уже тогда в Финляндии предположили, что Россия может использовать мигрантов для давления на своего соседа и дестабилизации ситуации внутри страны. В короткие сроки финский парламент принял закон, предусматривающий упрощение процедуры строительства серьезных барьеров на всем протяжении границы с РФ. И хоть власти страны тогда подчеркивали, что намерены возвести дополнительные сооружения лишь на отдельных участках границы, было ясно, что одной только этой мерой они не ограничатся.

После официального вступления Финляндии в НАТО власти страны приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Объяснялось это все той же борьбой с мигрантами. Правда, теперь необходимость защиты границ упоминалась уже в контексте ситуации на Украине.

Правительство Финляндии не стало выдумывать ничего нового, пойдя по проторенной дорожке своих латвийских, литовских и эстонских соседей, которые заявили о намерении построить огромную стену на границе с РФ. Хельсинки решил действовать также. Пока речь все также идет только о строительстве бетонных укреплений на отдельных участках границы. Но вряд ли стоит удивляться, если Финляндия решит отгородиться от РФ полноценной стеной.

К примеру, на погранпереходе Вартиус, который граничит с Карелией, дополнительные укрепления уже появились. Здесь установили проволочные заграждения и шлагбаумы. Примечательно, что занимались строительством этих рубежей военнослужащие финской армии. В общей же сложности финские власти намерены построить забор протяжённостью 200 километров. Его высота составит 3,5 метра. Сверху на заборе планируют установить мотки с колючей проволокой, а через каждые 50 метров установить видеокамеры и датчики движения. На укрепление только этого участка границы Финляндия планирует потратить шесть миллионов евро. Завершить строительство рассчитывают к 2026 году.

Стоит отметить, что некоторое время назад финский парламент одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США. По букве этого документа, Финляндия обязалась открыть минимум 15 своих военных объектов для возможного использования американскими войсками.

Добавим, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО в России было объявлено о создании Ленинградского военного округа и концентрации в этом регионе крупных воинских формирований.

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