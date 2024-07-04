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Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)

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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

dikGAZETE: холодные отношения Турции и России могут испортиться еще больше

Долгожданная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, наконец, состоится в Астане, сообщает dikGAZETE. В этой связи корреспондент портала побеседовал с российским экспертом Русланом Сулеймановым, который назвал несколько причин напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

Фуад Сафаров

Российский журналист, эксперт по Ближнему Востоку Руслан Сулейманов в интервью dikGAZETE пояснил причины напряженности между Москвой и Анкарой, наблюдающейся в последнее время.

Российский эксперт прокомментировал двусторонние отношения России и Турции перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане.

"В настоящее время наблюдается своего рода холод в отношениях между Россией и Турцией, – отметил Сулейманов. – В прошлом году товарооборот между двумя странами был низким. Эта же ситуация наблюдается и в первых месяцах текущего года. Одной из наиболее серьезных причин этого спада является отмена турецкими банками всех операций с Россией во избежание санкций со стороны США".

В качестве других причин российский эксперт назвал следующие: "Во-вторых, как известно, в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном США в ответ на зеленый свет, зажженный Турцией членству Швеции в НАТО, урегулировали проблему с F-16. Это означает отказ Анкары от предлагаемых Россией самолетов Су-35 и Су-57. Помимо этого, в американских средствах массовой информации утверждается, что Турция в скором времени может изменить свою позицию в отношении российских систем противовоздушной обороны С-400 ради американских истребителей F-35".

Далее Руслан Сулейманов продолжил: "В-третьих, тесные отношения Турции с Украиной в военной сфере вызывают негодование российского руководства. Поэтому Путин, говоря о ситуации в Черном море на Петербургском международном экономическом форуме, немного покритиковал и Эрдогана, напомнив о беспилотниках, поставленных из Турции на Украину".

"В итоге визит Путина в Турцию давно откладывается. Президент России, полностью поддерживавший Эрдогана и его партию перед всеобщими выборами в Турции в 2023 году, ожидает иной позиции от Анкары и поэтому не поедет в Турцию в ближайшее время", – заметил Сулейманов, резюмируя последнюю ситуацию.

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1 комментарий
№1
04.07.2024 04:01
Наверно решающий фактор национальность коментатора.Сулейманов собрал в одну кучу все возможные негативы в общении президентов вплоть до С-400.А надо все же искать позитив как например наши торговые взаимоотношения,развитие туризма .
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