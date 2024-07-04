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После событий Русской весны 2014 года России следовало признать освободившиеся от власти киевского режима Донецкую и Луганскую Народные Республики независимыми государствами и затем ввести на их территории российскую армию для защиты от агрессии со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».

В такой ситуации Украина не смогла бы ничего сделать, подчеркивает военачальник, и развалилась бы сама из-за внутренних политических противоречий. Теперь ситуация на фронте вполне соответствует этому сценарию.

Мы накрыли Украину плотной крышкой и удерживаем термобарические процессы внутри "ёмкости". Этот подход статистически менее затратен, чем объявлять мобилизацию и добиваться перелома в лобовую

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как отмечает российский офицер, надо проявлять выдержку и терпение. В этом случае поставленные цели постепенно будут достигнуты. Ведь сейчас Россия «держит за горло» Украину, ускоряя различные политические конфликты и противоречия внутри самого украинского политического пространства.

Однако реализация такой стратегии требует большого напряжения имеющихся сил. Впрочем, подчеркивает Ходаковский, так и ведутся «гибридные войны», к которым относится вооруженный конфликт на Украине. Ведь в конечном итоге время все равно работает на Россию, вне зависимости от той помощи, которую Украине оказывает «коллективный Запад».