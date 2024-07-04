Перу ведет переговоры по приобретению легких боевых самолетов FA-50

Один из двух первых полученных ВВС Польши лёгких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle (бортовой номер "5002") производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Минск-Мазовецкий, 21.08.2023.

ЦАМТО, 3 июля. Правительство Перу ведет переговоры с руководством Республики Корея и компанией Korea Aerospace Industries (KAI) относительно приобретении от 20 до 24 сверхзвуковых легких боевых самолетов FA-50.

По информации Pucara Defense, письмо о намерениях, как ожидается, будет подписано в ближайшие недели, а контракт, предположительно, может быть заключен уже до конца года. Его стоимость оценивается в сумму около 780 млн. долл.

В случае успешного завершения переговоров, в дальнейшем Перу также рассматривает возможность присоединения к программе закупки новейших истребителей KF-21 "Борамэ".

Источники в Перу и Южной Корее сообщили изданию, что новая инициатива во многом аналогична проекту по закупке южнокорейских учебно-тренировочных самолетов КТ-1C "Вунгби", в рамках которого для ВВС Перу было приобретено в общей сложности 20 самолетов, 16 из которых были собраны на предприятии компании SEMAN на авиабазе Лас-Пальмас в Лиме.

ВВС Перу планируют организовать сборку большей части FA-50 и производство некоторых комплектующих внутри страны. Новые самолеты должны заменить устаревшие Cessna A-37B Dragonfly, которые эксплуатировались до 2023 года 7-й авиагруппой в Пьюре, и Aermacchi MB-339, находящиеся в составе 513-й авиационной эскадрильи 51-й авиагруппы в Писко. В настоящее время КТ-1 эксплуатируется 7-й авиагруппой.

Известно, что ВВС Перу рассматривали и другие предложения. В их число входит бразильский запрос на поставку 24 турбовинтовых УБС "Супер Тукано" стоимостью 480 млн. долл., реактивных M-346 итальянской группы Leonardo и "Скорпион" американской Textron.

Правительство Республики Корея также предложило Перу присоединиться к программе производства истребителей KF-21, поскольку основной партнер, Индонезия, на данный момент сокращает свое участие в проекте и усложняет процесс в финансовом отношении. ВВС Перу намерены приобрести новые самолеты для замены устаревших МиГ-29 и "Мираж-2000P".

Хотя власти Перу одновременно рассматривают возможность приобретения 24 американских F-16, участие в программе KF-21, несмотря на необходимость более крупных инвестиций, предлагает Лиме потенциальное расширение компетенций в аэрокосмической отрасли, а также экономию на техническом обслуживании новых самолетов.