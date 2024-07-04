Песков сообщил о круглосуточном получении Путиным докладов от военных

Президент России Владимир Путин круглосуточно находится на связи с военными и получает от них доклады, заявил 3 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО», — сказал он, отвечая на вопрос, доложено ли президенту об атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск.

Ранее в этот день мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Позднее Минобороны РФ указало, что в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении города.

В результате атаки повреждения получили два коммерческих помещения и квартира. По словам Кравченко, продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.