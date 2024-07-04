На военном параде в Минске впервые показали барражирующий боеприпас «Герань-2»

Источник изображения: topwar.ru

Российские барражирующие боеприпасы «Герань-2» впервые были представлены на параде в Минске. Не менее четырех дронов-камикадзе провезли перед зрителями на внедорожниках. Также впервые в параде принимали участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В белорусской столице Минске прошел военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии, который в этом году проходит под знаком 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Всего в параде было задействовано свыше 6 тысяч человек, в том числе военнослужащие России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Во второй части парада приняли участие более 300 единиц боевой техники, в том числе впервые показанные в Минске ОТРК «Искандер-М» и дроны-камикадзе «Герань-2». При этом диктор, говоря про барражирующие боеприпасы, назвал их «отечественной разработкой». Кроме того, на задней части БПЛА под номером и надписью «Герань-2» была еще одна надпись — «Кочевник». Возможно, под этим названием данный дрон принят на вооружение белорусской армии.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов, развивать скорость — до 180 километров в час, преодолевать расстояния до двух тысяч километров

— заявил диктор.

Что примечательно, на борту нескольких ОТРК «Искандер» были нанесены знаки радиационной опасности. Таким образом, белорусы напомнили, что в республике имеется нестратегическое ядерное оружие.