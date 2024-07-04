Захарова: СБ ООН работает не на полную мощность по одной причине

Захарова: российское председательство в СБ ООН будет насыщенным
МОСКВА, 3 июля/ Радио Sputnik. Председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным, несмотря на то, что англосаксы блокируют возможности этого органа, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия с 1 июля стала председателем Совета Безопасности ООН. Как ранее отмечал российский постпред при всемирной организации Василий Небензя, на время председательства РФ запланировала три ключевых мероприятия: ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС.
Эфир авторской программы слушайте здесь.
Мария Захарова
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