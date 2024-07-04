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РИА Новости

Захарова: СБ ООН работает не на полную мощность по одной причине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Захарова: российское председательство в СБ ООН будет насыщенным

МОСКВА, 3 июля/ Радио Sputnik. Председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным, несмотря на то, что англосаксы блокируют возможности этого органа, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российское председательство будет насыщенным. Не всё сейчас готова вам рассказать, какие-то вещи обязательно анонсируем в установленном порядке. Да, будут сильные выступления. Да, будет насыщенная работа. Но самое главное, для чего все это делается. Это делается для сохранения жизнеспособности Совбеза и применения его жизнеспособности в интересах мира и безопасности. Да, в той степени, которая удается. Мы прекрасно понимаем, что Совбез работает не на полную мощность ровно потому, что англосаксы блокируют его возможности и блокируют его изначальный функционал. Мы прекрасно понимаем почему. Потому что их устраивают только карманные структуры", – сказала Мария Захарова.

Россия с 1 июля стала председателем Совета Безопасности ООН. Как ранее отмечал российский постпред при всемирной организации Василий Небензя, на время председательства РФ запланировала три ключевых мероприятия: ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС.

Эфир авторской программы слушайте здесь.

  • Мария Захарова

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    Страны
    Россия
    Компании
    ОДКБ
    ООН
    Проекты
    ШОС
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