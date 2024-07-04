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ТАСС

Посол РФ рассказал о развитии сотрудничества России и Джибути в сфере космоса

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Флаг страны Джибути.

Михаил Голованов напомнил, что в ноябре 2023 года Джибути при техническом содействии иностранных партнеров запустила первый спутник "Djibouti 1-A"

НАЙРОБИ, 3 июля. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Россия и Джибути взаимодействуют по теме освоения космоса, переговоры джибутийской стороны с Роскосмосом прошли на втором саммите РФ - Африка. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Джибути и Сомали Михаил Голованов.

"Развивается диалог между ГК "Роскосмос" и Министерством высшего образования и науки Республики Джибути, курирующим национальную программу изучения и освоения космоса. В рамках участия во втором саммите Россия - Африка руководство джибутийского министерства провело конструктивные переговоры с представителями российской государственной корпорации, определив приоритетные направления взаимодействия", - отметил посол.

По его словам, Джибути активно развивает космическую программу в целях оценки экологических и климатических рисков, рационального управления природными ресурсами, обеспечения продовольственной безопасности и развития территорий. Так, в ноябре 2023 года страна при техническом содействии иностранных партнеров запустила первый спутник "Djibouti 1-A", который будет осуществлять передачу телеметрической информации, необходимой для местных специалистов в сфере климатологии и метеорологии. 

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Страны
Джибути
Россия
Сомали
Компании
Роскосмос
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