В Киеве заявили о нежелании идти на компромиссы с Москвой

Глава офиса президента Андрей Ермак указал принципиальные моменты, которые Украина не будет обсуждать - территориальная целостность, суверенитет и демократия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинские власти не готовы идти на компромиссы с РФ по вопросу завершения вооруженного конфликта, в том числе в части изменения границ страны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся с визитом в Вашингтоне.

По словам Ермака, Киев прислушается к любым советам о том, как достичь "справедливого мира". "Однако мы не готовы пойти на компромисс по очень важным вещам и ценностям", - приводит его слова агентство Reuters. Среди них он указал в том числе территориальную целостность, суверенитет и демократию.

В то же время на вопрос о том, как власти Украины оценивают возможные шаги экс-президента США Дональда Трампа, направленные на разрешение конфликта, в случае, если он снова станет президентом США по итогам выборов главы государства в ноябре, Ермак сообщил, что не знает, что ответить. Он также отметил, что Украина будет убеждать новую американскую администрацию продолжить поддержку Киева.

2 июля премьер-министр Венгрии Орбан на брифинге после переговоров в Киеве сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на прекращение огня. Зеленский же в своем выступлении на этом же брифинге инициативу венгерского премьера никак не упомянул. Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.