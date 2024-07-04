Войти
ТАСС

В Киеве заявили о нежелании идти на компромиссы с Москвой

208
0
0
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава офиса президента Андрей Ермак указал принципиальные моменты, которые Украина не будет обсуждать - территориальная целостность, суверенитет и демократия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинские власти не готовы идти на компромиссы с РФ по вопросу завершения вооруженного конфликта, в том числе в части изменения границ страны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся с визитом в Вашингтоне.

По словам Ермака, Киев прислушается к любым советам о том, как достичь "справедливого мира". "Однако мы не готовы пойти на компромисс по очень важным вещам и ценностям", - приводит его слова агентство Reuters. Среди них он указал в том числе территориальную целостность, суверенитет и демократию.

В то же время на вопрос о том, как власти Украины оценивают возможные шаги экс-президента США Дональда Трампа, направленные на разрешение конфликта, в случае, если он снова станет президентом США по итогам выборов главы государства в ноябре, Ермак сообщил, что не знает, что ответить. Он также отметил, что Украина будет убеждать новую американскую администрацию продолжить поддержку Киева.

2 июля премьер-министр Венгрии Орбан на брифинге после переговоров в Киеве сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на прекращение огня. Зеленский же в своем выступлении на этом же брифинге инициативу венгерского премьера никак не упомянул. Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
17.05.2019
Bloomberg (США): если расширение НАТО было ошибкой, то почему Путин не прибегнул к агрессии?
04.04.2019
The American Conservative (США): господин президент, закройте НАТО для новых членов навсегда
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
22.04.2016
Игровые площадки Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке