В Финляндии уверены, что КНР может закончить конфликт на Украине одним звонком

Президент страны Александер Стубб при этом отметил, что в настоящее время "не может быть и речи о прекращении огня" и призвал и дальше вооружать Киев

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Китай способен положить конец украинскому конфликту всего лишь одним звонком в Россию. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб.

"Один звонок от председателя [КНР] Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис", - сказал он в интервью агентству Bloomberg. Стубб также выступил с утверждением о том, что Россия "была бы вынуждена" начать переговоры с Киевом, если бы руководство Китая на этом настояло, так как у РФ "не было бы другого выбора". При этом сам глава государства считает, что в настоящее время "не может быть и речи о прекращении огня" и призывает и дальше вооружать Киев.

По мнению финского лидера, конец конфликта на Украине мог бы принести выгоду Китаю, который "должен защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом". По словам Стубба, "это продемонстрирует лидерство Китая".

29 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил перспективы урегулирования украинского конфликта со спецпредставителем правительства КНР по европейским делам У Хонгбо. Кулеба проинформировал собеседника о недавней конференции в Бюргенштоке, после чего стороны "обменялись мнениями о дальнейших усилиях по достижению справедливого и длительного мира на Украине". Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что Соединенные Штаты просят Китай использовать свое влияние, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров" по Украине в целях урегулирования конфликта на основании Устава ООН.

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй ранее заявлял, что диалог Китая и РФ по украинской проблеме свидетельствует о высоком духе китайско-российского стратегического сотрудничества. По словам спецпредставителя, российская сторона высоко ценит усилия, которые Пекин предпринимает для урегулирования конфликта.