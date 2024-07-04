Украинские военные просят эстонских разработчиков дронов создать технологию борьбы против РЭБ «для защиты от атак русских»

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Эстонские компании по производству беспилотников не скрывают того, что используют Украину как полигон для испытаний своей техники. Представители эстонских компаний-производителей находятся в постоянном контакте с украинскими военными для того, чтобы получать сведения о параметрах применения дронов в ходе вооружённого конфликта с Россией.
Компания, которая систематически поставляет беспилотные платформы войскам киевского режима, является среди прочего эстонская Milrem. Директор по развитию этой компании Рауль Рикк заявил о том, что все гражданские (коммерческие) разработки теперь отошли в сторону, чтобы «помогать в военном плане Украине». При этом в Эстонии добавляют, что «опыт использования дронов против России может помочь в будущем и Эстонии, имеющей общую границу с РФ».
Сэм Скове (DefenseOne):
Представитель упомянутой эстонской компании заявил о том, что «от украинских военных идёт поток отзывов и предложений о том, как можно доработать производимые и поставляемые ВСУ дроны». Например, речь идёт о наземном транспортном дроне THeMIS.
Рикк:
Украинские военные жалуются на то, что российская армия может осуществлять постановку радиоэлектронных помех, в результате чего теряется связь с дроном и контроль над ним. В ВСУ просят помочь им «для защиты от атак русских».
Рикк:
Также, как заявил директор эстонской компании, в ВСУ попросили усилить уровень баллистической защиты для THeMIS.
Ещё одна эстонская компания – Krattworks – работает в рамках проекта по созданию барражирующих боеприпасов малой дальности.
При этом эстонские компании надеются уже в скором времени объявить о сотрудничестве со школами дронов на Украине, что, как заявлено, обеспечит обучение и базовое обслуживание.