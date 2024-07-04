Украинские военные просят эстонских разработчиков дронов создать технологию борьбы против РЭБ «для защиты от атак русских»

Источник изображения: topwar.ru

Эстонские компании по производству беспилотников не скрывают того, что используют Украину как полигон для испытаний своей техники. Представители эстонских компаний-производителей находятся в постоянном контакте с украинскими военными для того, чтобы получать сведения о параметрах применения дронов в ходе вооружённого конфликта с Россией.

Компания, которая систематически поставляет беспилотные платформы войскам киевского режима, является среди прочего эстонская Milrem. Директор по развитию этой компании Рауль Рикк заявил о том, что все гражданские (коммерческие) разработки теперь отошли в сторону, чтобы «помогать в военном плане Украине». При этом в Эстонии добавляют, что «опыт использования дронов против России может помочь в будущем и Эстонии, имеющей общую границу с РФ».

Сэм Скове (DefenseOne):

С 2022 года по апрель 2024 года Эстония предоставила Украине больше помощи в процентах от валового внутреннего продукта, чем любая другая страна, кроме Дании. Эстонское гражданское общество также мобилизовалось для поддержки Украины. 1,3 миллиона граждан Эстонии собрали сотни тысяч евро на покупку снаряжения для украинской армии, финансируемой за счет краудфандинга.

Представитель упомянутой эстонской компании заявил о том, что «от украинских военных идёт поток отзывов и предложений о том, как можно доработать производимые и поставляемые ВСУ дроны». Например, речь идёт о наземном транспортном дроне THeMIS.

Рикк:

Один из запросов от украинских военных – технология борьбы против РЭБ.

Украинские военные жалуются на то, что российская армия может осуществлять постановку радиоэлектронных помех, в результате чего теряется связь с дроном и контроль над ним. В ВСУ просят помочь им «для защиты от атак русских».

Рикк:

Также от украинских военных последовал запрос относительного того, чтобы наша беспилотная платформа могла работать ночью, когда легче скрываться от камер вездесущих дронов русских и их барражирующих боеприпасов.

Также, как заявил директор эстонской компании, в ВСУ попросили усилить уровень баллистической защиты для THeMIS.

Ещё одна эстонская компания – Krattworks – работает в рамках проекта по созданию барражирующих боеприпасов малой дальности.

При этом эстонские компании надеются уже в скором времени объявить о сотрудничестве со школами дронов на Украине, что, как заявлено, обеспечит обучение и базовое обслуживание.