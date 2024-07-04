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ТАСС

СМИ: авария с Tianlong-3 не должна тормозить частное ракетостроение

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Источник изображения: topwar.ru

Газета China Daily в редакторском материале подчеркнула, что неудачи при испытании авиакосмических технологий "неизбежны на пути в космос любой страны или компании"

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Неудачное испытание китайской ракеты-носителя Tianlong-3 не должно стать препятствием для дальнейшего развития китайского частного ракетостроения. Такую точку зрения высказывает газета China Daily.

"Компания [Space Pioneer] обязана извлечь уроки из этой неудачи, которая не должна препятствовать участию частных предприятий в космической деятельности нашей страны", - подчеркивается в редакционном материале издания.

Авторы считают, что неудачи при испытании авиакосмических технологий "неизбежны на пути в космос любой страны или компании". Они напоминают, что у американской SpaceX было "множество [таких] прецедентов".

В материале отмечается, что частным разработчикам ракет-носителей в КНР "есть чему поучиться у своих коллег в США". В частности, в нем указывается на важность привлечения компетентных специалистов, обеспечения кадрового обмена между государственными и частными предприятиями, которые могут объединить усилия "во имя процветающего будущего".

Газета напоминает, что большинство китайских частных космических предприятий было основано после ноября 2014 года, когда Госсовет КНР начал поощрять участие негосударственного капитала в строительстве космической инфраструктуры для гражданского использования. "Это произошло через 13 лет после того, как [бизнесмен Илон] Маск основал SpaceX", - говорится в статье.

Успешные запуски

Авторы также обращают внимание, что частное ракетостроение Китая за последние годы добилось заметного прогресса. В частности, они указывают на успешный запуск суборбитальной ракеты OS-X6B компании OneSpace в феврале 2021 года, а также Hyperbola-1, разработанной iSpace и отправленной в околоземное пространство в декабре 2023 года. Кроме того, в начале апреля 2023 года Space Pioneer при помощи Tianlong-2 вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник Aitaikong Kexue.

30 июня китайская Space Pioneer осуществила в центральной провинции Хэнань неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 на кислородно-керосиновом топливе. В результате "структурного нарушения" в соединении корпуса со стендом она оторвалась от тестовой площадки и упала в прилегающей гористой местности, пролетев примерно 1,5 км и распавшись на части. Происшествие не привело к пострадавшим или жертвам. Компания-разработчик принесла извинения за аварию, пообещав "устранить дефекты, приступить к созданию и испытанию новых продуктов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
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