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ЦАМТО

Делегация МО РФ приняла участие в 21-й Конференции Регионального форума АСЕАН по политике безопасности в Лаосе

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АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 3 июля. Делегация Минобороны России 2 июля приняла участие в 21-й Конференции Регионального форума АСЕАН (АРФ) по политике в области безопасности, которая в этом году состоялась в г.Луангпрабанге (Лаос).

Российская военная делегация в рамках доклада по теме: "Современные и будущие вызовы глобальной и региональной безопасности" довела до участников форума позицию Минобороны России относительно сложившейся на сегодняшний день военно-политической обстановки в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), представила оценки потенциальных угроз международной и региональной безопасности, а также призвала всех участников АРФ следовать традиционным для действующих под эгидой Ассоциации площадок принципам обеспечения коллективной безопасности за счет конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога.

В ходе форума страны АСЕАН подтвердили готовность к взаимодействию с Минобороны России по ключевым направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках конференции проведены встречи с делегациями министерств обороны Индонезии, Китая, Лаоса, Малайзии, Таиланда, в ходе которых подробно обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в рамках региональных многосторонних форматов, в первую очередь – Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) является ключевой платформой в АТР по выработке мер доверия, внедрению инструментов превентивной дипломатии, а в перспективе и урегулирования конфликтов.

Форум объединяет 26 стран и одну международную организацию: Австралию, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индию, Индонезию, Камбоджу, Канаду, Китай, КНДР, Лаос, Малайзию, Монголию, Мьянму, Новую Зеландию, Пакистан, Папуа-Новую Гвинею, Республику Корея, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланку, Японию, Европейский Союз.

Конференция АРФ по политике в области безопасности ежегодная диалоговая площадка, организуемая для обсуждения ключевых вопросов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием старших должностных лиц оборонных ведомств и силовых структур стран участниц АРФ.

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