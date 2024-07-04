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ЦАМТО

Минобороны Австрии подписало контракт на закупку вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

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Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 3 июля. Федеральное министерство обороны Австрии объявило о состоявшейся 30 июня церемонии подписания контракта на закупку 12 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС Австрии.

Как заявлено, покупка вертолетов UH-60M "Блэк Хок" должна существенно расширить боевые возможности ВС Австрии. Техника будет применяться в различных метеорологических и географических условиях, включая сложные горные регионы.

Закупка 12 вертолетов UH-60M для ВВС Австрии осуществляется в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость вертолетов, сопутствующего оборудования, логистической поддержки, подготовки пилотов и технических специалистов составляет 715 млн. евро (768,2 млн. долл.).

Поставка вертолетов начнется в 2028 году. Новые UH-60M будут базироваться в Хершинге и использоваться ВВС Австрии, как минимум, в течение 30 лет. Они заменят устаревшие AB-212, которые будут сняты с вооружения в конце десятилетия.

После принятия на вооружение UH-60M дополнят 9 состоящих на вооружении эскадрильи средних транспортных вертолетов (авиабаза "Лангенлебарн") вертолетов S-70A "Блэк Хок", которые ранее прошли модернизацию.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Австрии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 26 двигателей T700-GE-701D, 15 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57 CMWS, другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 1,05 млрд. долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
США
Продукция
UH-60
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