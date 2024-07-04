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РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

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Танк Abrams в зоне СВО
Танк Abrams в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

"Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь", уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении.

Уточняется, что артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции.

"Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже", — сообщили в министерстве.

США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону.

Однако позднее западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 на тот момент уже были потеряны в результате российских атак.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
Мста-С
Проекты
БПЛА
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