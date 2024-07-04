Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия

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По информации Международного института стратегических исследований, Россия выпускает очень мало по-настоящему новых тяжёлых боевых машин.

По данным института, в 2023 году было выпущено около 60-70 танков модели Т-90М. Из них только примерно треть была абсолютно новой, а остальные являлись модернизацией старых Т-90А.

Всего в 2023 году российская армия могла получить до 350 новых танков разных типов, включая значительное количество перестроенных из старых моделей. Примерно 1200-1300 танков были отремонтированы и введены в эксплуатацию после длительного хранения.

Эти меры позволили частично компенсировать потери, но не являются долгосрочным решением.

Анализ спутниковых фотографий складов оружия и мониторинг дорожного движения на заводах, производящих тяжёлое вооружение, позволили сделать интересные выводы.

Оказалось, что Россия теряет в среднем в 2,5 раза больше боевых машин пехоты и бронетранспортёров в месяц, чем может произвести. Предполагается, что запасы БМП-1 и БМП-2, а также МТ-ЛБ, будут иссякать ещё быстрее.

К этому добавляется проблема истощения запасов стволов для орудий и гаубиц. Их необходимо регулярно заменять, поскольку после нескольких тысяч выстрелов они становятся всё более неточными, а после десятков тысяч — просто опасными. Однако производство новых стволов — длительный процесс, поскольку для получения соответствующих параметров их нужно выдерживать месяцами.

Из всех этих расчётов можно сделать главный вывод: россияне быстро расходуют то, что было создано в советское время. И кажется маловероятным, что они смогут увеличить свои производственные мощности и начать покрывать потери за счёт текущего производства. По крайней мере, не такие потери, которые были понесены с осени 2023 года во время наступательных операций. Россиянам нужны новые машины не только для усиления своей армии, но и для оснащения многих новых подразделений, о создании которых было объявлено.

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Вышеупомянутые аналитики пришли к единодушному мнению, что в этом году дефицит тяжёлой техники не будет критичным, однако в 2025 году проблемы начнут проявляться, а в 2026 году ситуация может стать критической.

Исследование завершается выводом о том, что «продолжающаяся расчистка складов ограничит наступательные возможности России, делая практически невозможными её шансы в потенциальном конфликте с НАТО».