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ТАСС

Источник сообщил, что фрегат "Адмирал Исаков" спустят на воду в сентябре

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Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в Норвежском море, 05.01.2023
Головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в Норвежском море, 05.01.2023.
Источник изображения: ВВС Норвегии

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", строящийся на "Северной верфи" (Санкт-Петербург), планируется спустить на воду в сентябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спуск третьего серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Исаков" по существующим планам намечен на сентябрь", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных. Первый из них является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

В постройке на "Северной верфи" находятся еще пять кораблей этого проекта, два планируются к закладке. Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

По данным открытой печати, первые четыре корпуса проекта 22350 несут по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь крылатых ракет каждый, начиная с пятого корпуса они будут нести по четыре УКСК. 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
КС-К
УКСК
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
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