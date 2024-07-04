Источник сообщил, что фрегат "Адмирал Исаков" спустят на воду в сентябре

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", строящийся на "Северной верфи" (Санкт-Петербург), планируется спустить на воду в сентябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спуск третьего серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Исаков" по существующим планам намечен на сентябрь", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных. Первый из них является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

В постройке на "Северной верфи" находятся еще пять кораблей этого проекта, два планируются к закладке. Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

По данным открытой печати, первые четыре корпуса проекта 22350 несут по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь крылатых ракет каждый, начиная с пятого корпуса они будут нести по четыре УКСК.