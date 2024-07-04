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Белоруссия ответила на украинские провокации: ее армия выдвигается к границам, чтобы перекрыть каналы помощи ВСУ со стороны НАТО (Sohu, Китай)

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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области.
Источник изображения: © Sputnik

Sohu: Белоруссия решительно ответила на провокации Украины на их общей границе

Киев спровоцировал напряженность на белорусско-украинской границе, стянув к ней войска и разместив оружие. В ответ Минск предпринял решительные шаги, пишет пользователь Sohu. По его мнению, подобные "игры" киевского режима и НАТО закончатся для них крайне плохо.

Неизбежное в конце концов произошло. Ранее НАТО внимательно присматривалась к границам Белоруссии, что, разумеется, должно было расцениваться ей как угроза для национальной безопасности. Наконец Минск, решил ответить и выдвинул войска непосредственно к границам Украины. Это значит, что Киев теперь находится под еще большим давлением.

По данным белорусской стороны, украинский беспилотник был замечен на границе в районе города Мозырь, после чего пограничникам удалось его сбить. Минск обеспокоен тем, что в последнее время Киев размещает на общей границе большие скопления разведывательной техники и арсеналы оружия.

Киев регулярно проводит разведку с помощью дронов на белорусской границе, тем самым предпринимая рискованные шаги.

Военные эксперты считают, что Белоруссия перешла к очень решительным действиям, потому что обычно государство, сталкиваясь с провокациями других стран, усиливает режим патрулирования в соответствующем воздушном пространстве. Но не более.

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Начальник Генштаба ВС Белоруссии Муравейко заявил, что армия ответит на любую провокацию и в случае атаки нанесет решительный удар по противнику. Интересно, что незадолго до этого они уже открыто предупреждали США, что американские военные базы, расположенные в 15 километрах от их границы, представляют серьезную угрозу для национальной безопасности и что им стоит ожидать ответных мер от Минска.

В тот момент, когда Белоруссия и Россия проводили совместные тактические ядерные учения, мир посчитал, что Минск просто пытается громко заявить о себе. Однако, не прошло и нескольких дней, как белорусская армия появилась на границе с Украиной.

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Вынуждена ли будет Белоруссия проявить себя в российско-украинской конфликте — мы скоро увидим.

Географическое положение Белоруссии, прямо между НАТО и Россией, представляет наибольшую угрозу для Североатлантического альянса и Украины. Даже если белорусские войска не будут напрямую воевать с ВСУ, их ракеты дальностью 200 километров помогут российской армии отрезать железнодорожное сообщение от Польши до Киева. Даже развернутые на польской границе арсеналы НАТО находятся в зоне поражения белорусских ракет "Полонез".

Кроме того, Белоруссия контролирует Сувалкский коридор — ключевую артерию для переброски войск НАТО в страны Балтии. Если Белоруссия вмешается в конфликт, она сможет блокировать этот важный канал, что перекроет воздух Украине.

Как известно, Россия и Белоруссия уже давно подписали договор о создании Союзного государства. Из-за провокаций Североатлантического альянса и Киева Минск может принять участие в конфликте.

В регулярной армии и резервных войсках Белоруссии насчитывается более 300 тысяч военнослужащих, а также имеются ракетные дивизионы дальнего действия и парк истребителей-перехватчиков МиГ-31. Их вмешательство может дать российской армии серьезное преимущество.

Россия разместила в Белоруссии большое количество тактическое ядерное оружие для обеспечения безопасности. Дальше все зависит от того, как отреагирует НАТО и осмелится ли она предпринять действия против Минска.

Автор: Капитан Лонг Ян (龙炎校尉)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Белоруссия
Китай
Польша
Россия
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Украина
Продукция
МиГ-31
Проекты
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Ядерный щит
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