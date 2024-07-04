Противоположные мнения: сближение России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ираном усилит ее позиции на Украине? (Anadolu Ajansı, Турция)

Россия развернулась на Восток и активно развивает отношения с азиатскими странами и Ираном. Как это повлияет на баланс сил на Украине? Корреспондент Anadolu побеседовал с двумя экспертами на эту тему. По их словам, Москва получит новые козыри в рукаве, особенно в долгосрочной перспективе.

Преподаватель Университета Йылдырым Беязыт в Анкаре, профессор, доктор Салих Йылмаз и преподаватель исторического факультета Университета Мармара, профессор, доктор, Ильяс Кемалоглу написали для Anadolu Analiz о том, как сближение России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ираном повлияет на баланс сил в украинском конфликте.

Позиции России усилятся. Это можно объяснить несколькими моментами. Прежде всего следует отметить, что украинский кризис давно перестал быть локальным конфликтом между двумя странами и превратился в войну между Россией и Западом. Эта война многогранна, и стороны используют свои козыри. Так, изначально одной из целей США была полная изоляция России. Однако России удалось предотвратить это проводимой внешней политикой и путем развития благоприятных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки, как и во времена Советского Союза, показать, что она не одна перед стоящим за Украиной Западом. Одним из конкретных результатов российской политики стали итоги мирной конференции по Украине в Швейцарии. Китай не присутствовал на этой встрече, а страны БРИКС не подписали итоговую декларацию, продемонстрировав солидарность с Россией. Поэтому развитие сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ираном и в целом со странами, выступающими против американской гегемонии, важно как с точки зрения последствий украинского конфликта, так и в борьбе с Западом.

Взаимодействие России с упомянутыми странами влияет на экономическое положение страны и, естественно, ее положение на фронте. Россия, вне всяких сомнений, тратит большие средства на украинский фронт. Кремлю удалось сделать так, чтобы эта ситуация и западные санкции не отразились на населении, однако, чтобы не допустить дальнейшего воздействия нынешней ситуации на экономику страны, учитывая, что, даже если воцарится мир, отношения с Западом уже не будут такими, как раньше, России необходимо найти новых торговых партнеров или нарастить объем торговли с существующими партнерами. Собственно говоря, Россия на протяжении последних двух лет ищет новые рынки во многих сферах, начиная от энергетики и заканчивая военным делом. Диверсификация торговых партнеров, поиск новых рынков для собственной продукции и поставки импортных товаров из других мест в связи с санкциями являются одними из основных целей российского государства в этом контексте. Поэтому Москва наращивает торговые связи особенно с бывшими друзьями СССР, такими как Северная Корея, Иран, некоторые страны Ближнего Востока и Южной Америки, и это обстоятельство важно в финансовом отношении как для экономического положения России, так и для положения ее армии на фронте.

Сближение России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, иначе говоря, со странами, с которыми Запад имеет проблемы в отношениях и применяет санкции, также воспринимается Западом как формирование определенного союза против него. В этом отношении еще важнее возможное сотрудничество, которое Россия будет развивать с данными странами в ядерной области. Ведь исследования Северной Кореи и Ирана в этой сфере (и, по некоторому мнению, обладание ядерным оружием) – это совсем не то, чего хотел бы Запад. В этом контексте Россия является ключевой страной. Так что это один из вопросов, которые можно использовать в торге вокруг Украины. В частности, в обмен на разоружение Украины могут быть даны гарантии не помогать таким странам, как Северная Корея и Иран, в ядерной области, при этом сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Ираном также заставляет Запад действовать гораздо осторожнее в отношении Украины.

Профессор, доктор Ильяс Кемалоглу – преподаватель исторического факультета Университета Мармара

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Более тесные отношения России с Китаем, Ираном и даже Вьетнамом и Северной Кореей из-за украинского конфликта могут иметь для нее негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Прежде всего азиатская стратегия России усилит подозрения насчет "железного занавеса" времен СССР, к тому же Россия не сможет создать блок с Китаем и Ираном в рамках своих собственных правил. Если Россия выберет на Украине компромисс на разумных условиях, это может породить положительные последствия для ее собственной безопасности и будущего. В противном случае конфликт будет изнурительным для России и способным создать долгосрочную неопределенность.

Чем дольше США и Великобритания будут затягивать конфликт, тем больше они смогут выиграть от этого процесса. Можно даже ожидать, что Евросоюз изменит свой облик в результате данных событий. Такие страны, как Венгрия и Словакия, могут остаться за пределами ЕС в новый период.

Визит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, стратегические соглашения России с Китаем и Ираном на фоне продолжающегося процесса изоляции Москвы из-за боевых действий на Украине фактически подталкивают западные страны во главе с США и Великобританией к еще большему сотрудничеству. Такие государства, как Япония и Индия, старающиеся оставаться нейтральными в данном процессе, также будут все более тесно сотрудничать с западным блоком. Визит Путина в Северную Корею и Вьетнам на самом деле воспринимается как акт отчаяния, а не демонстрация силы.

Тот факт, что Россия выводит на передний план БРИКС с еще несформировавшейся административной структурой, также может беспокоить Китай. Дело в том, что КНР планировал использовать такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, не как соперников США, а, напротив, чтобы извлечь выгоду из конкуренции Запада и Востока. Если этот процесс по настоянию России перерастет в конфликт между Востоком и Западом, то Китай столкнется с серьезным кризисом, так как не сможет продавать свои товары в США и страны ЕС. Более того, первые примеры этого можно было наблюдать с введением пошлин на электромобили китайского производства.

Настойчивость России в отношении Китая, России и Северной Кореи порождает новые возможности для США. Стеной на западных границах станет база НАТО, которую США начали создавать в Румынии, где смогут разместиться десять тысяч человек. На фоне наращивания Японией своего военного потенциала этот процесс может привести к восстановлению "железного занавеса", как во времена СССР. Однако на этот раз новый "железный занавес" будет создан не русскими, а западным блоком во главе с США посредством сдерживания.

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В настоящее время в мире продолжаются пять крупных кризисов: военный конфликт на Украине, война на Ближнем Востоке, массовая нелегальная миграция, перевороты в Африке, напряженность вокруг Тайваня. Хотя возникновение и продолжение этих кризисов показывают, что блок США – Великобритания ослабевает, это в то же время подразумевает возможности для переустройства НАТО и Запада.

Новая стратегия Запада, направленная на изменение баланса сил после холодной войны, по мере продолжения украинского конфликта будет формировать расклад в пользу Запада. Великие державы, такие как Россия, Китай, и развивающиеся страны, такие как Турция, могут пострадать от этой ситуации экономически, но при этом получить преимущество в сфере производства национальных технологий в дальнейшем.

Профессор, доктор Салих Йылмаз – преподаватель анкарского Университета Йылдырым Беязыт

Авторы: Салих Йылмаз (Salih Yılmaz), Ильяс Кемалоглу (İlyas Kemaloğlu)