Ледовый боец: какие задачи на Севморпути будет решать «Евпатий Коловрат»

Новый корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца июля

В июле в состав ВМФ войдет ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. В ближайшее время на нем должен быть поднят флаг вспомогательного флота. Корабль уже завершил все необходимые испытания и будет служить на Тихоокеанском флоте. По словам экспертов, ледоколы такого класса необходимы России для мониторинга и контроля Северного морского пути, а также для развертывания сил на Камчатке.

Для защиты Севморпути

Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М до конца июля войдет в состав ВМФ, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По данным собеседников, приемный акт был подписал во второй половине июня. Этому предшествовало успешное прохождение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний.

До конца текущего месяца на корабле будет поднят флаг вспомогательного флота, и приказом главнокомандующего ВМФ он будет включен в состав ТОФ.

«Коловрат» построен судостроительной фирмой «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Закладка состоялась в декабре 2018 года, спуск на воду произведен в 2020-м. В прошлом году ледокол совершил межфлотский переход на Камчатку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В феврале этого года в Минобороны сообщали, что «Евпатий Коловрат» будет передан флоту в течение полугода.

— Планируется, что ледокол будет нести службу на Тихоокеанском флоте, выполняя задачи ледовой проводки боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктической зоне. Наличие в составе сил Тихоокеанского флота современного ледокола повысит возможности отрядов боевых кораблей в ходе выполнения задач в районах со сложной ледовой обстановкой, — отмечали в ведомстве.

Постройка ледоколов связана с тем, что Россия должна обеспечить свой суверенитет над Северным морским путем, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Ледоколы позволят осуществлять патрулирование и защиту на определенных этапах этой коммуникации, — пояснил он «Известиям». — А для Тихоокеанского флота это еще актуально потому, что в операционной зоне находится Берингово море и, самое главное, Охотское море. И там для развертывания сил на определенных этапах нужна ледокольная проводка. Класс этих ледоколов должен быть достаточно высокий. Они должны выполнять задачи по мониторингу надводной обстановки, контролю над Северным морским путем и охране на определенных рубежах этой коммуникации.

Камчатка — стратегический узел обороны на северо-востоке страны, с которым существует только авиационное и морское снабжение, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Авачинская губа обыкновенно замерзает зимой. И чтобы военные корабли могли выходить в море, лед надо ломать, — пояснил он. — Там несли службу ледоколы, но они были очень давней постройки. Поэтому несколько лет назад Министерство обороны заказало два ледокола — один на Северный флот и один на Камчатку, — чтобы в случае необходимости можно было ломать льды и обеспечить кораблям выход из Авачинской губы в открытую часть Тихого океана. Кроме того, такой ледокол понадобится для выполнения задач в восточной части Северного морского пути. Он сможет оперировать на тех просторах.

Ледоколы для ВМФ

«Евпатий Коловрат» стал вторым кораблем проекта 21180/21180М. Головной — «Илья Муромец» — несет службу на Северном флоте. Он был заложен в 2015 году, в 2017-м передан в состав ВМФ и стал первым за 45 лет ледоколом, построенным для нужд Военно-морского флота. «Коловрат» строился по модернизированному проекту 21180М. В частности, разработчики уменьшили габариты и осадку. Водоизмещение корабля — 4000 т, осадка — 4,6 м против 6,8 м у «Ильи Муромца». По словам разработчика, уменьшенная осадка позволит кораблю заходить в порты Тикси в Якутии и Диксон в Красноярском крае, которые эксплуатируются ВМФ России. А одна из главных задач военных ледоколов — обеспечение базирования и развертывания сил флота в Арктике, в том числе ледовая проводка боевых кораблей и вспомогательных судов.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Новый ледокол может развивать скорость до 15 узлов, преодолевать льды толщиной до полутора метров. Экипаж — 28 человек, длина — 82 м, ширина — 19 м. Главным техническим новшеством стали винторулевые колонки, которые могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволит ледоколу двигаться не только носом, но также кормой и бортом.

Ледокол может проводить корабли и суда в сплошном ледовом поле, перевозить грузы в трюме и контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях. Кроме того, он может быть использован для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 т, в носовой части судна расположена вертолетная площадка.

Помимо кораблей проекта 21180/21180М, для ВМФ строится линейка патрульных кораблей ледокольного класса проекта 23550. Головной — «Иван Папанин» — должен быть передан флоту в этом году, весной на него заселился экипаж. Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов. В арсенале ледокола есть артиллерийская установка АК-176МА, также он может нести крылатые ракеты «Калибр». При необходимости на его борту может базироваться многоцелевой вертолет. Команда имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы. Он развивает скорость до 18 узлов и может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 м. Автономность корабля — 70 суток, а дальность хода — 10 тыс. морских миль. «Известия» сообщали, что после достройки «Иван Папанин» пополнит 14-ю бригаду противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота. Планируется, что он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях. Это связано с решением военного ведомства обеспечить круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории Северного морского пути.

Роман Крецул

Владимир Матвеев