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ТАСС

Страны АСЕАН подтвердили готовность к сотрудничеству с Минобороны РФ

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АСЕАН
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Источник изображения: polit.ru

В министерстве отметили, что на встречах форума подробно обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и перспективы взаимодействия в рамках региональных многосторонних форматов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российская военная делегация приняла участие в 21-й конференции Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по политике в области безопасности в Лаосе, в ходе которой страны подтвердили готовность взаимодействию с Минобороны России по ключевым направлениям.

"В ходе форума страны АСЕАН подтвердили готовность к взаимодействию с Минобороны России по ключевым направлениям, представляющим взаимный интерес. На полях конференции проведены встречи с делегациями министерств обороны Индонезии, Китая, Лаоса, Малайзии, Таиланда", - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

В министерстве отметили, что на встречах форума подробно обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и перспективы взаимодействия в рамках региональных многосторонних форматов, в первую очередь - Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Кроме того, военная делегация России в ходе доклада "Современные и будущие вызовы глобальной и региональной безопасности" довела до участников форума позицию Минобороны РФ относительно сложившейся на сегодняшний день военно-политической обстановки в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также российская делегация представила оценки потенциальных угроз международной и региональной безопасности, добавили в ведомстве. 

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Индонезия
Китай
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Малайзия
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Минoбороны РФ
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