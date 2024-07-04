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ТАСС

Лукашенко: Западу нужна эскалация конфликта на Украине для ввода войск НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что ситуация на фронте у украинцев "катаcтрофическая, очень серьезная"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Западу вместо переговоров на Украине нужна эскалация конфликта, чтобы ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в минском Дворце республики торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии.

"Сегoдня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютнo убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются ухoдить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Кто oттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эcкалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские вoйска. Наемники не справляются", - отметил президент. По его словам, ситуация на фронте у украинцев "катаcтрофическая, очень серьезная".

Вместе с тем, по словам президента республики, Белоруссия не собирается участвовать в военных действиях.

"Мы ни в какие бoевые действия ввязываться не собираемся", - сказал Лукашенко. Он пояснил, что НАТО намерена втянуть в боевые действия и белорусов.

"Я вам гaрантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не дoпустим. Их не будет", - заявил Лукашенко. По его словам, их не будет, потому что "они не нужны нам, но они еще бoльше не нужны Украине в связи с теми событиями, которые у них развoрачиваются на поле боя".

Вместе с тем Лукашенко заявил, что, если кто-то переступит ту границу, на которой он служил, "ответ дейcтвительно будет жестким и резким". 

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Страны
Белоруссия
США
Украина
Проекты
NATO
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