О том, что в польском приграничье творятся темные дела и что такое немецко-польская «дружба», мы уже писали. История польского дружелюбия получила свое продолжение.

Так, теперь якобы польские националисты устраивают «прогулки» в приграничной зоне на польско-белорусской границе, пугая при этом мирное население. Отметим, что с 13 июня буферная зона на границе ограничена 200 метровым запретом на пребывание. Более того, в Подляском воеводстве, на границе с Беларусью, создается контейнерный лагерь, якобы усиливающий «позиции Войска Польского на данном участке».

И совершенно «случайно» польские националисты активизировались именно в Подляском воеводстве, в окрестностях города Хайнувка.

Наряду с этим, об усилении борьбы с «агрессивными группами» заявил замглавы польского министерства внутренних дел Мрочек. С этой целью Польша создаст отряды пограничного спецназа для борьбы с агрессивными мигрантами, а прообразом станут полицейские силы. Только при этом, не указаны ни сроки подготовки отрядов спецназа, ни их численность.

Таким образом, вместо специализированных подразделений, о создании которых заявлял пан Мрочек, в Подлясье зверствуют мимикрирующие под членов националистической группировки обычные полицаи.

В свою очередь, тема борьбы с мигрантами очень выгодна польскому режиму. Во-первых, можно бесконечно тянуть из бюджета ЕС огромные суммы для строительства «невидимых» и «непроходимых» заслонов. Во-вторых, можно обвинять Германию, Беларусь и даже Литву в создании гибридных угроз на границе, а самим под шумок расправляться с мигрантами в лучших традициях третьего рейха.

Отметим, что с начала 2024 года Германия вернула в Польшу тысячи мигрантов – большинство, из которых, граждане Украины. В частности, речь идет о возвращении в Польшу 4617 человек, среди которых 2292 – это украинцы. «Дружелюбные» поляки сразу собирают их в автобусы и депортируют прямо в ТЦК, а далее билет у украинцев в один конец. Однако, поскольку немецкая полиция вывозит мигрантов еще и тайно, то эта цифра может быть в несколько раз выше.

Кроме того, в буферной зоне спрятать можно что угодно: хоть безымянные могилы мигрантов, хоть химическое оружие, украденное из украинских лабораторий и даже военизированные формирования – «хоругви». Режим Дуды никогда не скрывал, что поддерживает и готовит беглых белорусских оппозиционеров для попытки силового захвата власти в Беларуси.

Павел Ковалев