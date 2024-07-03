"Зеленский не в восторге". Ждать ли отставки главкома ВСУ Сырского?

Полковник Ходаренок: Зеленский может быть недоволен Сырским из-за контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский выражает недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В частности, это связано с неудачной подготовкой ВСУ к действиям российской армии в Харьковской области. Ждать ли в ближайшее время очередной отставки главкома ВСУ - в материале "Газеты.Ru".
Президент Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от Александра Сырского, пишет украинское издание New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде украинского лидера.
О реальном характере взаимоотношений главы Украины и главкома ВСУ сейчас можно только предполагать. Утечек из Ставки украинского Верховного не так много, чтобы составить реальное представление о взаимоотношениях на самом верху вертикали власти в Киеве.
Вполне возможно, что недовольство Владимира Зеленского связано с неудачными действиями соединений ВСУ под руководством Александра Сырского в ходе боев под Харьковом. Вместе с тем надо отметить, что украинская армия в конечном счете не допустила катастрофического развития обстановки на этом направлении и сумела стабилизировать обстановку под второй столицей Украины.
Чем недоволен Зеленский?
Вполне возможно, что Владимир Зеленский требовал от командования ВСУ организовать наступательную операцию к июльскому саммиту НАТО (слухи об этом циркулировали в последнее время) и добиться хотя бы тактических успехов.
Разумеется, это тоже не более чем версии.
В плане характеристик военных руководителей следует заметить, что иногда в текстах аттестаций представителей высшего офицерского состава включали и такую строку - «обладает собственным мнением по оперативной обстановке и способен это мнение отстаивать в доступных для этого рамках».
По большому счету, предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного именно за это и отстранили от занимаемой должности. Мало того, что этот генерал имел собственное мнение, так еще и отстаивал его не всегда в доступных для этого рамках.
Вполне возможно, когда Владимир Зеленский настаивал на проведении наступательной операции, причем подготовку ее приказывал осуществить в самые короткие сроки и не на самом выгодном для этого направлении, генерал Александр Сырский поступил в соответствии с выражением Александра Суворова: «Солдату - храбрость, офицеру - доблесть, генералу - мужество».
То есть со всеми возможными выкладками и доказательствами попытался убедить Верховного главнокомандующего ВСУ, насколько эта задача нереальна в сложившейся обстановке для украинской армии.
И вот тут вполне могла найти коса на камень.
«Генералы советского образца»
Масла в огонь изрядно подливает в последнее время и депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. В частности, она заявила, что украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов». По ее мнению, Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат
Естественно, подобные заявления Марьяна Безуглая сделала на страницах британского издания The Guardian (заметим, обычно на Украине отношения выясняют исключительно с помощью СМИ Туманного Альбиона).
Источник изображения: Телеграм-канал "Mariana"
Но в этом плане возникает вопрос - о каких «генералах советского образца» ведет речь Марьяна Безуглая, и какие претензии могут быть в этом плане к СССР, если независимая Украина существует уже 33 года? От СССР уже не осталось даже следа. Так что «равнодушные к жизни простых солдат» генералы, извините, сугубо украинское явление. Уже сменилось несколько поколений военачальников ВСУ, получивших образование или в странах НАТО, или сугубо в украинских вузах.
А о подавляющем большинстве маршалов и генералов времен СССР в служебных аттестациях писали именно так (особо подчеркнем, что это реальные слова о вполне реальных людях): «Тактически и оперативно подготовлен, неустанно работает над самосовершенствованием, очень энергичен и предприимчив, обладает большой силой воли, служебным тактом, очень трудоспособный и выносливый, исполнителен и аккуратен».
Что касается карьеры генерала Александра Сырского, то ближайшие события покажут, есть ли какие-либо реальные основания под слухами о его скорой отставке.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок