Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Венесуэлы

Деловой заход продлится несколько дней

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота совершил деловой заход в порт Венесуэлы, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана", - сообщили там.

В период стоянки экипажам российских кораблей будет предоставлена возможность отдохнуть после выполнения задач дальнего похода и познакомиться с местными достопримечательностями.

В пресс-службе добавили, что отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - современный многоцелевой корабль-носитель высокоточного управляемого ракетного оружия, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Церемония встречи кораблей

В торжественной церемонии встречи кораблей приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны адмирал Мариани Мата и заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено Масс, передает корреспондент ТАСС.

В порт Ла-Гуайра прибыл отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". "Это яркий символ нерушимой российско-венесуэльской дружбы, который демонстрирует наше твердое стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства на всех направлениях", - сказал российский посол в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он подчеркнул, что "особым символом нашей нерушимой дружбы и сотрудничества по военной линии станет участие нашей роты почетного караула в предстоящем 5 июля параде по случаю Дня независимости Венесуэлы". "Наши моряки пройдут парадным строем вместе с венесуэльскими друзьями и продемонстрируют твердую уверенность в отстаивании национального суверенитета и независимости в формирующемся справедливом, многополярном миропорядке", - указал Мелик-Багдасаров.

"Сегодня мы принимаем военные корабли братской Российской Федерации", - указал Сентено корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что "Венесуэла и Россия являются братьями в борьбе против американского империализма". Вице-адмирал отметил, что в ходе пребывания российских моряков в Венесуэле "пройдут мероприятия по укреплению уз дружбы и сотрудничества наших стран".

Об отряде кораблей Северного флота

Отряд Северного флота, в который входил также атомный подводный ракетный крейсер "Казань", в начале июня 2024 года провел учения в Карибском море и посетил Кубу.

Впервые группа кораблей Северного флота во главе с атомным ракетным крейсером "Петр Великий" посетила Венесуэлу в конце ноября 2008 года и 1-2 декабря приняла участие в совместных учениях и маневрах с военно-морскими силами Венесуэлы "ВЕНРУС 2008". 24 июля 2023 года учебный корабль ВМФ России "Перекоп" принял в Венесуэле участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Корабль посетил президент и главнокомандующий ВС Венесуэлы Николас Мадуро.

В новость внесена правка (19:42 мск) - передается с исправлением страны прибытия флота.