США намерены поставлять Киеву ракеты-перехватчики для ПВО по ускоренной схеме

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил, что вскоре объявят о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $2,3 млрд

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США будут поставлять Украине ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны (ПВО) по ускоренной схеме. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

По словам Остина, слова которого приводит пресс-служба Пентагона, США вскоре объявят о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $2,3 млрд, в который войдут противотанковые средства, ракеты-перехватчики к ПВО и другое оружие. "Это также позволит США предоставить большее количество ракет-перехватчиков для [систем] Patriot и NASAMS, которые будут переданы по ускоренной схеме за счет изменения порядка поставок некоторых вооружений за рубеж", - отметил Остин.

Умеров, а также министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава офиса президента Андрей Ермак 2 июля посещают Вашингтон. Как отмечал корреспондент Politico Пол Маклири в X (ранее Twitter), они намерены обсудить с представителями американской администрации гарантии безопасности, которые США и НАТО могут предложить Киеву на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Как ранее сообщила газета The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева "мост в НАТО" успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году. Тогда на саммите в Вильнюсе Зеленский открыто выражал недовольство тем, что Украине не объявили четких сроков вступления в НАТО. Кроме того, в Вашингтоне ожидается принятие решения о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в германском Висбадене вместо того, чтобы предоставить Украине гарантии вступления в альянс.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.