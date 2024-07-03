Войти
ТАСС

США намерены поставлять Киеву ракеты-перехватчики для ПВО по ускоренной схеме

447
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил, что вскоре объявят о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $2,3 млрд

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США будут поставлять Украине ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны (ПВО) по ускоренной схеме. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

По словам Остина, слова которого приводит пресс-служба Пентагона, США вскоре объявят о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $2,3 млрд, в который войдут противотанковые средства, ракеты-перехватчики к ПВО и другое оружие. "Это также позволит США предоставить большее количество ракет-перехватчиков для [систем] Patriot и NASAMS, которые будут переданы по ускоренной схеме за счет изменения порядка поставок некоторых вооружений за рубеж", - отметил Остин.

Умеров, а также министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава офиса президента Андрей Ермак 2 июля посещают Вашингтон. Как отмечал корреспондент Politico Пол Маклири в X (ранее Twitter), они намерены обсудить с представителями американской администрации гарантии безопасности, которые США и НАТО могут предложить Киеву на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Как ранее сообщила газета The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева "мост в НАТО" успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году. Тогда на саммите в Вильнюсе Зеленский открыто выражал недовольство тем, что Украине не объявили четких сроков вступления в НАТО. Кроме того, в Вашингтоне ожидается принятие решения о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в германском Висбадене вместо того, чтобы предоставить Украине гарантии вступления в альянс.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
02.07.2024
США намерены принять меры по укреплению украинской ПВО
30.06.2023
Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши
16.02.2023
Лондон направит Киеву истребители. Но все зря
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
04.01.2023
Как в компьютерной игре: Кулеба сравнил поставки оружия Украине с прохождением "уровней"
19.09.2022
Politico: США обсуждают с Украиной поставки истребителей F-16, ЗРК Patriot, БЛА Grey Eagle
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами