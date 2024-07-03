Войти
РИА Новости

Лукашенко заявил о переброске ВСУ взрывчатки для терактов в России

463
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Лукашенко: БПЛА ВСУ перебрасывают в Белоруссию взрывчатку для терактов в России

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают натиск.

"Меня напрягает другой факт: эти беспилотники перебрасывают на территорию Беларуси уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки. Мы знаем эти пути (конечные направления – ред.): в основном, это Россия для совершения терактов. Хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников. Мы не хотим больше повторения этих "Крокусов", взрывов в нашей братской стране", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

По его словам, пока белорусской стороне во взаимодействии с ФСБ и минобороны России "удается сдерживать этот натиск".

"В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси", - рассказал Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.08.2007
Россия пока не будет экспортировать зенитную систему С-400 - источник
22.08.2007
Авиакосмический слет. В Жуковском открылся МАКС-2007
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами