Лукашенко заявил о переброске ВСУ взрывчатки для терактов в России

Лукашенко: БПЛА ВСУ перебрасывают в Белоруссию взрывчатку для терактов в России

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают натиск.

"Меня напрягает другой факт: эти беспилотники перебрасывают на территорию Беларуси уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки. Мы знаем эти пути (конечные направления – ред.): в основном, это Россия для совершения терактов. Хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников. Мы не хотим больше повторения этих "Крокусов", взрывов в нашей братской стране", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

По его словам, пока белорусской стороне во взаимодействии с ФСБ и минобороны России "удается сдерживать этот натиск".

"В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси", - рассказал Лукашенко.