Немецкие власти одобрили финансирование разработки новой противокорабельной ракеты

Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) одобрил финансирование совместной с Норвегией программы по разработке новой противокорабельной ракеты 3SM (Supersonic Strike Missile). Как сообщает Naval News, до 2033 года из немецкой казны на эти цели потратят 650 млн евро, а принятие нового боеприпаса на вооружение планируется к 2035 году.

Предполагается, что ракета "Тюрфинг", названная так в честь волшебного меча из скандинавского эпоса "Сага о Хервёр", сможет развивать скорость от 2 до 3 чисел Маха (2450–3675 км/ч) и поражать цели на дальности от 800 до 1000 км.

Дизайн новой противокорабельной ракеты 3SM, Норвегия Kongsberg

Норвежские правительственные чиновники впервые раскрыли данные о программе 3SM в ноябре 2023 года. Цель усилий – развертывание к 2035 году новой противокорабельной ракеты. Немецкие компании Diehl Defense и MBDA Deutschland в мае этого года объявили об участии в создании ракеты 3SM и заключили соответствующее соглашение с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace, которая выступает генподрядчиком по проекту.

В пресс-релизе правительства Германии, в котором подробно описывалось одобрение финансирования, не указывается бюджет, однако местные СМИ утверждают, что власти ФРГ намерены потратить около 650 млн евро с настоящего момента до 2033 года. Отмечается, что финансирование до 2027 года обеспечивается за счет Sondervermoegen – единого вневоенного фонда, сформированного в 2022 году. Однако для получения дополнительных ресурсов с 2028 года потребуются ассигнования из оборонного бюджета Германии.

Точные характеристики ракеты 3SM на данном этапе еще не подтверждены. Помимо заметных требований к дальности и скорости, "Тюрфинг", согласно заявлению правительства Германии, должен обладать всепогодными возможностями, защищенным каналом передачи данных для надежного управления полетом и современной головкой самонаведения, а также боеголовкой с регулируемой мощностью "для минимизации сопутствующего ущерба".

В официальных заявлениях пока не уточняется, будет ли 3SM запускаться с помощью вертикальных установок или ракете потребуются специальные палубные пусковые установки, как в случае с используемой сегодня ракетой NSM.

Еще в 2021 году правительства Норвегии и Германии анонсировали совместную разработку новой противокорабельной ракеты под названием Future Naval Strike Missile, которая должна была стать эволюционным развитием линейки норвежских ракет NSM, которые уже выбрали Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Норвегия, Испания, Канада, Малайзия, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Ракетами 3SM "Тюрфинг" планируют вооружать новые корабли, которые пополнят силы Норвегии и Германии в 2030-х годах. Судя по представленным дизайн-проектам, ракету создадут на основе прямоточного воздушно-реактивного двигателя.