Отставной генерал ВСУ допустил, что Зеленский уволит Сырского

По мнению Сергея Кривоноса, таким образом власти страны попытаются сделать главкома ответственным за провалы на фронте в Харьковской области и в подготовке к боевым действиям

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может быть уволен, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, таким образом власти страны попытаются сделать главкома ответственным за провалы на фронте в Харьковской области и в подготовке к боевым действиям.

"Сейчас они [власти страны] решат пожертвовать генералом Сырским, чтобы скрыть свои провалы на харьковском направлении и недоработки в вопросах мобилизации экономики. Снова сделаем жертвой очередного генерала. Снова пойдет дикая смена руководящего состава вооруженных сил. Во время войны такие мощные увольнения руководящего состава к порядку не приводят. Мы это видим на примере того же генерала Сырского, что он протянул [на руководящие должности] определенное количество людей из команды сухопутных войск", - сказал он в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос добавил, что политическое руководство провалило перевод экономики на военные нужды, обеспечение армии снарядами, беспилотниками, горючим, комплектование и оснащение бригад.

Накануне украинское издание NV информировало, что президент страны Владимир Зеленский не слишком доволен Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению российских сил в Харьковской области и других проблем на фронте.

Ранее депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований Украины против Сырского, обвинив его в препятствии депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений. На фоне поражений украинских войск в Донбассе и Харьковской области политик раскритиковала Сырского и его команду, обвинив их в массовой гибели личного состава, а также в том, что в бой бросали необученных людей. Она заявила, что действующее военное руководство ведет Киев к поражению в конфликте и потребовала его отставки.