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Военное обозрение

Немецкие СМИ пишут о неспособности армии ФРГ защитить страну из-за нехватки винтовок

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Источник изображения: topwar.ru

Пока немецкий канцлер Олаф Шольц выражает «безграничную поддержку» киевскому режиму, передавая ВСУ комплексы ПРО Patriot, танки «Леопард», бронетранспортеры и другое вооружение, его собственная армия едва ли сможет эффективно защищать страну из-за банальной нехватки штурмовых винтовок. Об этом со ссылкой на военных пишет издание WirtschaftsWoche.

В материале говорится, что в бундесвере наблюдается серьезный дефицит винтовок G36 от концерна Heckler&Koch. Так, на данный момент в армии Германии имеется примерно 60 тысяч единиц данного стрелкового оружия при количестве личного состава в 200 тысяч человек.

При этом, как заявляют собеседники издания, некоторые из имеющихся винтовок находятся в непригодном состоянии и не могут применяться в бою.

Мы едва способны защитить себя в наземном бою

- жалуются военные.

В то же время проблемы бундесвера заключаются не только в нехватке штурмовых винтовок. Как ранее заявил глава немецкого военного ведомства Борис Писториус, в войсках наблюдается дефицит самолетов, кораблей, танков и даже обмундирования.

Стоит напомнить, что о серьезных проблемах в армии ФРГ еще в 2022 году заявляла уже экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт. Чиновница тогда подчеркивала, что многие виды вооружения устарели и требуют замены.

Судя по всему, вышеупомянутая проблема не решена и по сей день. При этом немецкие власти, испытывая дефицит в вооружении для своей армии, продолжают снабжать украинскую.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Heckler & Koch
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