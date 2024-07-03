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ТАСС

Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

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Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Источник изображения: Hennadii Minchenko via Reuters Connect

В Киеве считают, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Киев выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <...> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Жовква добавил, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира.

Ранее Орбан на брифинге после переговоров в Киеве сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на прекращение огня. Зеленский же в своем выступлении на этом же брифинге инициативу венгерского премьера никак не упомянул.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

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