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ТАСС

Морская авиация РФ отработала высокоточные штурмовые бомбоудары на учениях у Калининграда

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Су-30СМ2
Су-30СМ2.
Источник изображения: russianplanes

Всего запланировали около 50 вылетов на учебно-боевое применение

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота на летно-тактических учениях отработали нанесение высокоточных бомбовых штурмовых ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

В учениях задействовано более полутора десятков самолетов, а также свыше 300 военнослужащих смешанного авиаполка морской авиации флота, уточнила пресс-служба. Учебно-боевые задачи летчики выполняют как в дневное, так и в ночное время, всего запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению заглубленных командных пунктов, скопления бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки. Экипажи истребителей Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации флота провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250-270", - сказали в пресс-службе.

Задачи практического прицельного бомбометания летчики выполняли на высотах от 900 до 2 тыс. м и скоростях до 1 000 км/ч по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области. Также экипажи самолетов отработали боевое маневрирование и действия по уклонению от истребительной авиации и средств ПВО условного противника.

"Летно-тактические учения продлятся нескольких дней, экипажи выполнят стрельбы из пушечного вооружения самолетов, сбросят бомбы различных модификаций, отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления", - отметили в пресс-службе.

О вооружении

Су-24- тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2, в отличие от своего предшественника Су-30СМ, имеет улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.

Осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 эффективна при поражении военно-промышленных объектов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы. Она предназначена для поражения самолетов на открытых стоянках, артиллерийских орудий на открытых и закрытых позициях, транспортных средств (железнодорожный подвижной состав, автотранспорт, морские и речные транспортные суда), складов ГСМ, понтонных переправ и живой силы противника. 

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