Российские военнослужащие в зоне спецоперации вычисляют позиции противника разведывательными беспилотными летательными аппарата (БПЛА) Zala. «Известия» 2 июля публикуют кадры работы расчета беспилотников.

Дрон весом 11 кг запускают с помощью «катапульты». Его задача — засечь позиции украинской армии, информацию затем получают артиллеристы для нанесения ударов. Как отметил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, это неоценимая вещь в нынешних условиях.

По словам оператора БПЛА с позывным Мент, разведку при помощи дрона можно вести до 50 км в глубину позиций противника. Он также обратил внимание, что у беспилотника хороший зум, есть камера ночного и дневного видения.

«В таких условиях помогает опыт операторов <…>. Весь опыт заключается в том, чтобы замечать именно какие-то мелкие детали и начать уже более детально обследовать это место. Как обычно бывает, наши ребята находят, вследствие чего уничтожается цель», — рассказал он.

Военнослужащий с позывным Брат отметил, что противник прячется и отходит, чтобы артиллерия российской армии не доставала.

«Мы их отогнали, можно сказать, хорошо. Нет-нет, они подходят, отстреляются и стараются отойти. Так же танки, так же самоходные установки: подгоняют, отстреливаются и отходят. Мы много раз залетаем к ним, просто свободно отрабатываем где-то около 10 часов — находим, уничтожаем, корректируем и уходим спокойно», — сказал военный.

После выполнения задач операторы БПЛА забирают дрон и быстро отходят в укрытие, поскольку действуют на открытой местности, где работают также беспилотники противника.

Ранее, 29 июня, Минобороны РФ сообщило, что в Запорожской области военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск «Днепр» в сотрудничестве с региональным центром метрологии восстановили трофейный беспилотник украинской армии типа «Баба-яга». Российские специалисты модернизировали дрон, и теперь обновленный БПЛА отличается повышенной грузоподъемностью и доработанными ключевыми системами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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