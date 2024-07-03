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ЦАМТО

Профильная комиссия парламента Греции одобрила покупку истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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F-35A ВВС Греции
F-35A ВВС Греции.
Источник изображения: (c) theaviationist.com

ЦАМТО, 2 июля. Комиссия по вооружениям парламента Греции одобрила план приобретения 20 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" и представленную оценку участия в программе строительства фрегатов класса "Констеллейшн".

Министр обороны Греции Никос Дендиас представил эти инициативы в парламенте, подчеркнув их важность для повышения боевых возможностей ВВС и ВМС Греции.

Предложения министра были одобрены большинством членов комиссии, противодействие оказали такие партии, как СИРИЗА, Коммунистическая партия Греции, "Греческое решение" и "Ника". Коммунисты и националистическая "Греческое решение" при этом критиковали F-35 как "дефектные". Тем не менее, по мнению МО Греции, приобретение самолетов F-35 и участие в американской программе "Констеллейшн", которая также отстает от графика из-за технических проблем, сыграют решающую роль в модернизации оборонных возможностей Греции. Н.Дендиас также представил ряд более мелких оборонных программ, включая приобретение четырех БЛА "Камкоптер" компании Schiebel для развертывания на фрегатах ВМС.

Как сообщал ЦАМТО, обсуждение возможности закупки около 20 самолетов F-35A премьер-министр Греции К.Мицотакис инициировал в ходе визита в США в январе 2020 года. Самолеты предназначены для замены устаревших F-4 и Мираж-2000 ВВС Греции.

В январе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 40 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 8,6 млрд. долл.

ВВС Греции рассчитывают, что первая партия истребителей F-35A будет поставлена к середине 2020-х годов.

По информации Ekathimerini.com, срок действия представленного парламенту письма с предложением и принятием предложения, которое включает поставку самолетов, услуг обучения, поддержки, создание инфраструктуры и т.д., истекает в последнюю неделю июля. Одобрение палаты представителей позволит Министерству обороны Греции подписать письмо и запустить процесс заключения контракта с Lockheed Martin Министерством обороны США.

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