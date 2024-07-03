Минобороны РФ заявило об уничтожении 9 самолетов ВСУ

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в результате группового удара по аэродрому уничтожили пять и повредили два украинских самолета Су-27, еще два самолета сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО), заявили в Минобороны РФ во вторник.

"За сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

"В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, средствами ПВО в течение суток сбито: шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемая авиационная бомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 дрон, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции.

Ранее во вторник Минобороны РФ заявило, что российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" для удара по украинскому аэродрому "Миргород".

"Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород". Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", - заявило Минобороны РФ и опубликовало кадры удара.