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ТАСС

Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года

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Ракета тяжелого класса «Ангара-А5»
Ракета тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Наталья Бережная

Первый модуль станции запустят при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) впервые доставит экипаж на перспективную Российскую орбитальную станцию в конце 2028 года, следует из генерального графика, подписанного сегодня гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым.

Документ появляется в одном из кадров сюжета Роскосмоса о подписании графика. Из него же следует, что первый модуль станции будет запущен на орбиту в конце 2027 года при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М".

Согласно графику, универсально-узловой и шлюзовый модули планируется запустить в 2028 году, а базовый - на рубеже 2029 и 2030 годов.

Кроме нового пилотируемого корабля, обслуживанием перспективной станции будут заниматься модернизированные грузовые корабли "Прогресс-РОС". В документе говорится, что первые два года они будут летать к станции с Байконура, а на конец 2029 года запланирован переход к пускам с Восточного.

Ранее во вторник Борисов утвердил генеральный график создания РОС. Также были подписаны контракты на создание самой станции и космического комплекса с ПТК НП и тяжелой ракетой-носителем "Ангара", который будет ее обслуживать. Утвержденный генеральный график создания РОС включает в себя летные испытания нового корабля, создание ракет-носителей и объектов наземной инфраструктуры, а также работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта. 

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Ангара
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Борисов Юрий
Проекты
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