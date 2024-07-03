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ТАСС

Роскосмос определил места пуска легкой конверсионной ракеты "Старт-1М"

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Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева)
Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева).
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Корпорация отметила, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Места подготовки и пуска конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Старт-1М" с космодрома Восточный определены, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

"На космодроме Восточный рекогносцировочная комиссия определила места подготовки и пуска ракеты-носителя "Старт-1М", - заявили в центре.

Там отметили, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг.

12 апреля Денис Мантуров, на тот момент находившийся на должности вице-премьера - главы Минпромторга, сообщил, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется осуществить в 2026 году.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 по 2006 год было выполнено семь запусков "Старта-1": два - с космодрома Плесецк, пять - с космодрома Свободный (ныне - Восточный). 

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