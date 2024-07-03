Россия дважды отправляла в Ирландское море ударные подводные лодки класса "Варшавянка" (Bloomberg, США)

Bloomberg: российские подлодки дважды за два года выполняли задания у Британии

После начала спецоперации на Украине российские подлодки дважды выполняли задания в районе Ирландского моря, сообщает Bloomberg. Авторы статьи уверяют, что так Москва пыталась "нащупать потенциальные слабости в обороне Британских островов" или же "запугать Лондон".

Алекс Уикхэм (Alex Wickham), Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs), Дженнифер Дагган (Jennifer Duggan)

Российские ударные подводные лодки дважды выполняли задания в районе Ирландского моря после начала спецоперации на Украине в 2022 году, сообщили три осведомленных источника. Этот беспрецедентный шаг Кремля вынудил военных Великобритании принять меры для защиты британских и ирландских вод.

Первое появление российской подводной лодки класса “Варшавянка” (по классификации НАТО: Kilo) вблизи Ирландского моря, отделяющего остров Ирландия от Британских островов, зафиксировано около полутора лет назад, сообщили источники на условии анонимности. Второй случай произошел совсем недавно. По их словам, аналогичных подводных маневров британские официальные лица прежде не видели.

Двое из них сообщили, что официальные лица США знали о перемещениях подводных лодок. Министерство обороны Великобритании от комментариев отказалось. США следят за военно-морской деятельностью России, заверил высокопоставленный представитель администрации Байдена. Представители Белого дома комментировать последний репортаж отказались, а Министерство обороны России на просьбу прокомментировать не откликнулось.

Дизель-электрическая ударная подводная лодка “Варшавянка” способна запускать крылатые ракеты "Калибр", а также несет торпеды и морские мины. В прошлом месяце российские государственные СМИ сообщили, что российские военные корабли, в том числе подводная лодка “Казань” класса “Ясень”, провели учения в Атлантическом океане перед визитом на Кубу.

О появлении российских подводных лодок в водах вокруг Великобритании и западной Ирландии в ходе конфликта на Украине уже было известно, хотя прежде не сообщалось, что они добрались до Ирландского моря. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль “прогнали” российскую подводную лодку из акватории, прилегающей к гавани Корк на юго-западе страны. К ним пришлось обратиться за помощью, потому что у ирландских военных нет собственных возможностей противостоять подводным угрозам.

А уже в прошлом месяце Би-би-си сообщила, что российская подводная лодка была замечена у берегов Шотландии, после чего отправилась на Кубу.

Представитель министерства обороны Ирландии заявил, что его ведомство не комментирует действия вооруженных сил других стран. Не связывая это с донесениями о российских подводных лодках, представитель подчеркнул, что ВВС и ВМФ страны проводят “усиленное морское патрулирование” вблизи морской энергетической инфраструктуры в Ирландском море.

Корк — еще и точка выхода подводного кабеля EXA Atlantic, который соединяет Канаду и Великобританию. Представитель министерства обороны заявил, что правительственные ведомства также сотрудничают по вопросам защиты кабелей передачи данных.

Переброска российских подводных лодок к Великобритании и Ирландии может быть попыткой нащупать потенциальные слабости в обороне Британских островов и Ирландского моря — или же стремлением запугать Лондон в ответ на поддержку Украины, считают источники.

По словам одного из них, российской подводной лодке будет сложно успешно выполнять задания в Ирландском море, не нарушая при этом международного права, из-за запутанных претензий на территориальные воды. По закону подводные лодки должны проходить по поверхности территориальных вод транзитом. Также из-за переменчивых глубин российскому кораблю трудно перемещаться по Ирландскому морю исключительно в погруженном состоянии.

Военно-морской институт США называет программу “Варшавянка” “одной из самых успешных военно-морских программ в современной истории”. По его данным, в строю остаются свыше 60 подводных лодок этого класса. Помимо прочего они использовались в Черном море для ударов по целям на Украине.

Согласно информационному бюллетеню на сайте Военно-морского института США, подводные лодки класса “Варшавянка” развивают максимальную скорость 17 узлов в надводном положении и 20 узлов в подводном.