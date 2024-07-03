Войти
ТАСС

Кабмин поддержал законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО

445
0
0
Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Документ устанавливает, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования при реализации возложенных на них полномочий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - отмечается в документе.

Законопроект внесла на рассмотрение палаты группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в мае. Поправками предлагается дополнить закон "Об оружии". Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении, инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 4 июля. Документ устанавливает, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования при реализации возложенных на них полномочий. Порядок передачи такого оружия и патронов установит правительство РФ. Передача будет осуществляться по решению Минобороны России.

Как напоминали авторы инициативы в пояснительной записке, сегодня конфискованные, а также добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Их дальнейшее использование в каких-либо целях не предусмотрено. Аналогичная норма действует и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более одного года.

"Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как указывают в кабмине, для создания правовых оснований "для использования по целевому назначению оружия и (или) патронов, подлежащих уничтожению, в законопроекте необходимо урегулировать вопросы обращения в собственность Российской Федерации соответствующего вида оружия и (или) патронов к нему". Кроме того, отмечается в проекте отзыва кабмина, с учетом положений закона "Об оружии" предложенная законопроектом норма о наделении правительства РФ полномочием устанавливать порядок передачи подлежащих уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации "представляется избыточным". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Похожие новости
30.03.2016
Потешная гвардия
21.10.2014
Вячеслав Богуслаев: «Мотор Сич» вертолеты для Минобороны России не производит
25.09.2014
Польские беспилотники и украинские вертолеты закупит Минобороны для сил АТО
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
16.04.2012
Войска оперативной, полицейской и охранной функций
03.04.2012
Эксперты считают нецелесообразным создавать сегодня в РФ нацгвардию
03.04.2012
Национальная гвардия Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами