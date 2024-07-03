Кабмин поддержал законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО

Документ устанавливает, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования при реализации возложенных на них полномочий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - отмечается в документе.

Законопроект внесла на рассмотрение палаты группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в мае. Поправками предлагается дополнить закон "Об оружии". Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении, инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании 4 июля. Документ устанавливает, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования при реализации возложенных на них полномочий. Порядок передачи такого оружия и патронов установит правительство РФ. Передача будет осуществляться по решению Минобороны России.

Как напоминали авторы инициативы в пояснительной записке, сегодня конфискованные, а также добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Их дальнейшее использование в каких-либо целях не предусмотрено. Аналогичная норма действует и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более одного года.

"Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как указывают в кабмине, для создания правовых оснований "для использования по целевому назначению оружия и (или) патронов, подлежащих уничтожению, в законопроекте необходимо урегулировать вопросы обращения в собственность Российской Федерации соответствующего вида оружия и (или) патронов к нему". Кроме того, отмечается в проекте отзыва кабмина, с учетом положений закона "Об оружии" предложенная законопроектом норма о наделении правительства РФ полномочием устанавливать порядок передачи подлежащих уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации "представляется избыточным".